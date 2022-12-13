«إينوك» تفتتح محطتي خدمة في «المدينة العالمية» و«الورسان»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت مجموعة «إينوك» محطتي خدمة جديدتين في «المدينة العالمية» و«الورسان»، في خطوة تأتي تماشياً مع التزام المجموعة بتعزيز البنية التحتية للبيع بالتجزئة في الإمارات، ليصبح بذلك عدد محطات الخدمة في دبي 131 والإجمالي 176 عبر الإمارات.

وافتتحت إينوك المحطتين الجديدتين ضمن حفل افتتاح حضره مسؤولون من إدارة المجموعة. تقع المحطتان في منطقة «إنترناشيونال بافيليون» ومنطقة «المدينة العالمية» المرحلة 2، وستلبيان احتياجات التزود بالوقود للمجمعات السكنية والمجتمعات المجاورة في الورسان وواحة دبي للسيليكون والورقاء والمدينة الأكاديمية.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تندرج خططنا لتوسعة مجال التجزئة ضمن استراتيجيتنا الشاملة لتلبية الطلب المتزايد على التزود بالوقود في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتعمل فرقنا بشكل وثيق لتحديد المواقع الرئيسية التي توفر فرصاً واعدة لبناء محطات خدمة تلبي الطلب على الوقود وتوفر وصولاً سهلاً ومريحاً إلى خدمات السيارات وغيرها من الخدمات التي نقدّمها للمستهلكين.

وتمتد محطة الخدمة في منطقة «بافيليون إنترناشيونال سيتي» على مساحة تبلغ نحو 15,000 قدم مربعة، وتضم ساحة للتزود بالوقود فيها حارتان و4 مضخات للوقود. جرى تجهيز المحطة بـ4 خزانات وقود ثنائية الجدار بسعة 15,000 جالون، وغرفة خضراء لاسترداد البخار لتقليل الانبعاثات أثناء تخزين الوقود وتزويده للمركبات، بالإضافة إلى متجر «زووم» يقدم مجموعة متنوعة من الحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة المحضرة في الموقع.

وتمتد محطة الخدمة الجديدة في منطقة «الورسان» على مساحة 32,000 قدم مربعة، وتتألف من ساحة للتزود بالوقود فيها 4 حارات و8 مضخات للوقود، فضلاً عن 6 خزانات وقود ثنائية الجدار بسعة 12,000 جالون، ومستوعب لاسترداد البخار. وتضم المحطة متجر «زووم» إضافة إلى مطعم يتيح خدمة الطلب من السيارة.

وتماشياً مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، تتميز كلتا محطتي الخدمة بأتمتة كامل العمليات واتباعهما لمعايير البناء الحديثة، فضلاً عن أنهما مجهزتان بكاميرات مراقبة وكاميرات الكشف التلقائي عن لوحة الأرقام لضمان أعلى مستويات الأمان. ويمكن للعملاء الاستفادة من برنامج المكافآت Yes من مجموعة إينوك بكسب النقاط والمكافآت عند الدفع لقاء مشتريات الوقود أو خدمات السيارات أو عند الشراء من المتاجر.

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