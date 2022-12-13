«خدمة» توسع انتشارها الجغرافي بالاستحواذ على «باكتيف للحلول المستدامة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «خدمة»، إحدى شركات إدارة وصيانة المرافق في المنطقة، عن استحواذها على كل من شركة «باكتيف للحلول المستدامة» (Pactive Sustainable Solutions) المتخصصة بخدمات المباني الخضراء وشركة «ميس ماكرو للخدمات الفنية» (Mace Macro Technical Services)، ذراع إدارة المرافق الثقيلة لمجموعة «ميس» ومقرها في دولة الإمارات، وتندرج صفقتا الاستحواذ في إطار استراتيجية التوسع والنمو التي تنتهجها «خدمة» لتعزيز خدماتها وتوسيع رقعة انتشارها الجغرافي إلى جانب الارتقاء بأدائها التشغيلي والمالي.

«باكتيف للحلول المستدامة» («باكتيف») هي شركة معتمدة لخدمات الطاقة، ومدقّق معتمد لخدمات الطاقة، ومتخصصة في عقود إدارة أداء الطاقة، وخدمات تدقيق الطاقة في المباني، وخدمات المباني الخضراء بما في ذلك شهادات نظام الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، وإعداد نماذج الطاقة ثلاثية الأبعاد. وتعتبر «باكتيف» متخصصة في مجال أتمتة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف.

كما تتمتع بحلول فريدة لتقليص استهلاك الطاقة في مكيفات الهواء المنفصلة. أما شركة «ميس ماكرو للخدمات الفنية»، التابعة لوكالة العقارات العالمية مجموعة «ميس»، فهي متخصصة بتوفير حلول إدارة المرافق الثقيلة للعديد من المباني التجارية في المنطقة.

وتمنح صفقتا الاستحواذ فرصاً جديدة أمام «خدمة» وعملائها، حيث ستتمكن الشركة من توفير حلول مستدامة متنوعة من شأنها تعزيز استدامة البيئات المبنيّة، وتعزيز محفظة خدماتها وحضورها الجغرافي في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال عبد اللطيف الصفاقسي، الرئيس التنفيذي لشركة «خدمة»: إن استحواذنا على شركة «باكتيف» ودمج أعمالها مع عملياتنا يدعم التركيز الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وباعتبارها شركة معتمدة لخدمات الطاقة ومزوداً للحلول المستدامة، ستساعد «باكتيف» و«خدمة» على تحقيق طموحاتهم التي تتعلق بالاستدامة، والكفاءة التشغيلية وحماية البيئة في الوقت ذاته.

وأضاف الصفاقسي: من جهة أخرى، فإن الاستحواذ على شركة «ميس ماكرو للخدمات الفنية» سيزيد حجم محفظة «خدمة» في دبي بأكثر من الضعف.

تأسست شركة «باكتيف» عام 2015، وهي واحدة من شركات خدمات الطاقة المعتمدة القليلة في دولة الإمارات. ومنذ حصولها على هذا الاعتماد، قامت الشركة بتدقيق ما يزيد على 700 من الأصول التجارية والسكنية في دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة وعجمان، والتي تشمل العديد من المساجد والمدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة ومباني المناطق الحرة. ك

ما أجرت «باكتيف» أكثر من 145 عملية تدقيق لخدمات الطاقة، وتعديلات على أكثر من 15 مشروعاً، كما ساهمت في تخفيض نحو 20 ألف طن من انبعاثات غاز ثنائي أكسيد الكربون، وساعدت العملاء على تحقيق وفورات في استهلاك طاقة تقارب 40 مليون درهم.

واختتم الصفاقسي: يتمثل الهدف الأساسي لشركة «خدمة» في تزويد عملائها بمجموعة متكاملة من حلول الإدارة الشاملة للمرافق التي تلبي جميع متطلباتهم في هذا المجال. وتمثل هذه الاستثمارات خطوة داعمة ومكمّلة لمحفظة عروضنا الحالية، كما ستسهم في تحقيق أهدفنا الطموحة في التوسع، وستعود بفوائد عديدة وقيمة إضافية مجزية على المنظومة العقارية ككل.

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