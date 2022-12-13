"ميدلاب الشرق الأوسط 2023" يسجل زيادة قياسية في نسبة العارضين بلغت 100%

المصدر: وام

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أكد "ميدلاب الشرق الأوسط"- أكبر معرض ومؤتمر للمختبرات الطبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن مساحة العارضين تم بيعها بالكامل قبل شهرين من انطلاق فعاليات المعرض في الفترة من 6 إلى 9 فبراير المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

يوفر "ميدلاب الشرق الأوسط 2023 " – الذي سيشارك فيه 120 متحدثًا محليًا ودوليًا - فرص التعليم والحلول لتطوير المهارات المختبرية وتحسين وظائف المختبر لأكثر من 5000 مندوب من المشاركين فيه من خلال عقد 12 مؤتمرًا حيث يعتبر الحدث من أكبر المؤتمرات المتعددة المسارات للمختبرات الطبية والمعتمدة من قبل التعليم الطبي المستمر على مستوى العالم.

وكشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن شركة "إنفورما ماركتس" - الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر"ميدلاب الشرق الأوسط" - أن عدد قاعات المعرض ارتفع من أربع إلى ست قاعات بمساحة إجمالية تبلغ 31 ألف متر مربع حيث تم تأكيد مشاركة أكثر من 350 شركة عارضة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 700 شركة عارضة لتمثيل 180 دولة ما يشير إلى زيادة بنسبة 100٪ عن نسخة المعرض 2022 من الحدث كما شهدت الأجنحة الدولية المشاركة في الحدث أيضاً زيادة في عددها من 11 إلى 14 جناح دولي.

وستعرض مجموعة من العارضين - تماشياً مع شعار المعرض لعام 2023 "تمهيد الطريق للتقدم التكنولوجي والاستدامة في الطب المخبري" - أحدث مجموعات المنتجات في مجالات تشمل التصوير الشعاعي وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والمعدات الطبية من بين العديد غيرها التي لعبت دوراً حاسماً في زيادة أعداد الشركات العارضة.

وأعرب توم كولمان مدير المجموعة لمعرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" عن سعادته بنمو وازدهار صناعة المختبرات الطبية منوها إلى مشاركة نحو 650 عارضًا من 180 دولة في الحدث هذا العام ومنهم من يشارك لأول مرة ..إلى جانب مشاركة العديد من النظراء الآسيويين ورواد الحدث وأهمهم "أبوت" و"بيوميرو" "وبيكمان كولتر" و"راندوكس" و"إيلومينا" و"بيوميريوكس" و"راندوكس" و"ميندراي" وغيرهم.

وأعلن "ميدلاب الشرق الأوسط" عن إطلاق عدد من الفعاليات ومنها برنامج المشتري المستضاف الذي سيجمع من خلاله العارضين مع كبار صانعي القرار في مجال الرعاية الصحية وتنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل المصممة للسماح للزوار بالتعرف مباشرة على أحدث ابتكارات المختبرات الطبية من قبل العارضين.

كما تم إطلاق مسابقة "Labpreneur" حديثا لجميع الشركات الناشئة في مجال التشخيص لتقديم أفكار رائدة مصممة لتحويل سوق المختبرات إلى لجنة من نخبة الخبراء الذين سيعلنون عن الفائز في اليوم الأخير من المعرض.

ويتضمن برنامج المؤتمر هذا العام 8 محاور أساسية للمؤتمرات تشمل إدارة المختبرات وأمراض الدم وعلم المناعة وعلم التشريح المرضي وعلم الأحياء الدقيقة السريرية والكيمياء السريرية والتشخيص الجزيئي والجيني وطب نقل الدم.

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