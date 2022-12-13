بنك الصين يدرج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: وام

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قرع سعادة لي شيو هانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، اليوم الثلاثاء، جرس بدء التداول احتفالًا بإدراج سندات بقيمة 300 مليون دولار في ناسداك دبي.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يُدرج فيها بنك الصين سنداته في البورصة المالية الدولية للمنطقة، إذسبق أن أدرج سندات بقيمة ملياري رنمينبي “322.4 مليون دولار” في العام 2015، الأمر الذي يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه ناسداك دبي في تقوية الصلات بين أسواق المال في دبي والصين.

تولى فرع بنك الصين في دبي مسؤولية إصدار السندات الجديدة عند عائد 4.84٪ وهي تستحق في العام 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يُدرج فيها فرع بنك الصين في دبي سندات في ناسداك دبي، إذ أن الإدراج السابق للبنك شمل سندات صادرة عن فرعه في أبو ظبي. ويأتي هذا الإصدار، الحائز على تصنيف "A" من قِبل وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، ضمن برنامج بنك الصين لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 40 مليار دولار. وسوف يستخدم البنك حصيلة الإصدار لتمويل أنشطته المؤسسية العامة.

وقال سعادة لي شيو هانج القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي " سجلت العلاقات الصينية الإماراتية تطوراً ملفتاً وتعاوناً مثمراً في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية منذ قيام الرئيس شي جين بينج بزيارة دولة تاريخية إلى الإمارات العربية المتحدة في العام 2018، وقيام الدولتين بوضع أسس علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ويوفر مركز دبي المالي العالمي منصةً جيدةً لتعزيز حضور المؤسسات المالية الصينية في منطقة الشرق الأوسط. يقدم إدراج سندات بنك الصين فرع دبي في ناسداك دبي دليلاً ملموساً على دور بنك الصين في تنفيذ استراتيجية "الحزام والطريق"، كما أنه بمثابة خطوة ناجحة جديدة على طريق التعاون الوثيق بين الصين والإمارات العربية المتحدة، وسوف تواصل الدولتان السعي الحثيث نحومستقبل أكثر ازدهاراً للعلاقات الصينية الإماراتية".

ورفع الإدراج الجديد قيمة السندات الصادرة عن مؤسسات صينية والمُدرجة حالياً في ناسداك دبي إلى 7.5 مليار دولار من خلال 13 إصداراً.

من جانبه، قال بان تشين يوان، المدير العام الإقليمي لبنك الصين " يحرص فرع بنك الصين في دبي منذ تأسيسه على التطوير الحثيث للسوق المحلية استناداً إلى ما يتمتع به من تكامل وحضور عالمي. وتبعاً لذلك يعملبنك الصين على توطيد أواصر العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية ومدالجسور بين الأسواق المالية في الدولتين. سيتم استخدام حصيلة هذا الإصدار من السندات لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارات وغيرها من دول الشرق الأوسط. يتزامن إصدار السندات مع قمة الصين والدول العربية وقمة الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحن عازمون في بنك الصين فرع دبي على المضي قدماً في تعاوننا مع المؤسسات في مختلف دول المنطقة للمساعدة في تنفيذ استراتيجية الحزام والطريق على أفضل نحو، ومواصلة تحقيق الإنجازات اغتناماً لهذه الفرصة التاريخية الجديدة".

ورحب حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي وسوق دبي المالي بإدراج السندات الجديدة الصادرة عن بنك الصين في بورصة ناسداك دبي، مُشيراً إلى أن هذه الخطوة تُدلل على النمو المتسارع للعلاقات بين أسواق رأس المال في المنطقة والصين.

وقال " تُقدم مُعاودة بنك الصين لإصدار وإدراج السندات في ناسداك دبي مؤشراً جديداً على حرص أعداد متزايدة من المؤسسات الرائدة في الصين على الاستفادة من البنية التنظيمية عالمية المستوى للبورصة لتنفيذ خططهم ذات الصلة بجمع السيولة والتواصل مع المستثمرين العالميين. ونحن ملتزمون بمواصلة عملنا الدؤوب لتعزيز دور دبي الحيوي كمركز رئيسي لأنشطة المؤسسات المالية الصينية والعالمية من خلال ربط الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصين والأسواق العالمية الأخرى بما يخدم مصالح كافة المتعاملين".

ورفع الإصدار الجديد، الذي تم إدراجه في ناسداك دبي يوم 6 ديسمبر 2022، القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في البورصة المالية الدولية للمنطقة إلى 111.6 مليار دولار، مما يُعزز مكانة دبي الرائدة كمركز حيويعالمي لأسواق رأس المال.

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