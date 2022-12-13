«عالم القهوة 2023» يستقطب العلامات التجارية العالمية بنمو متوقع 8,3 %

المصدر: دبي - البيان

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يُعزز معرض «عالم القهوة 2023» النمو المتزايد في سوق القهوة في دولة الإمارات، حيث تشير مؤسسة (6wresearch) للأبحاث إلى أنه من المتوقع أن يشهد نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8,3% خلال الفترة بين عامي 2021 – 2027، ووفقاً لتقرير أعدته مؤسسة (Fanack) للأبحاث، تبلغ قيمة استهلاك القهوة في منطقة الشرق الأوسط سنوياً 7 مليارات دولار أمريكي، أي ما يزيد على 25 مليار درهم، بينما تبلغ كمية استهلاك الفرد نحو 3.5 كيلوجرامات في العام، ويعزز هذا النمو توافد المزيد من العلامات التجارية الجديدة المختصة في القهوة إلى السوق العربية، وافتتاح العديد من فروع هذه العلامات في جميع دول المنطقة، وأشارت الأبحاث إلى أن دولة الإمارات تنفق نحو 630 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من 2,3 مليار درهم على استهلاك القهوة سنوياً، ويُعزى التنامي الكبير في سوق القهوة بالدولة إلى العديد من العوامل، منها تنوّع الثقافات والجنسيات التي تحتضنها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تصل إلى حوالي 200 جنسية، ما أدى إلى استقطاب أصناف عدة ومتنوعة من مذاقات القهوة وافتتاح الكثير من سلاسل المقاهي العالمية.

جذب المستثمرين

وفي إطار دعمه لنمو سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط، فسوف يستضيف معرض «عالم القهوة» بنسخته الثانية في دبي نخبة من خبراء ورواد القطاع لتسليط الضوء على الفرص المتعددة، وآفاق النمو الواسعة لقطاع القهوة، الذي أسهم خلال السنوات الأخيرة في استقطاب المزيد من المستثمرين إلى دولة الإمارات، وفي اجتذاب ومشاركة جهات رائدة عالمية في رعاية المعرض، وحجز مساحات واسعة لعرض منتجاتها، بما في ذلك شركة بون كافيه الشرق الأوسط، ومجموعة سيمونيللي، وإيريكا جريندر، وكوليجان، ما يعزز من مكانة المعرض كمنصة رائدة للشركات والعلامات التجارية العالمية، لعرض منتجاتها والمشاركة بخبراتها في هذا الحدث الأول من نوعه في صناعة القهوة على مستوى العالم.

نمو استثنائي

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس في دي إكس بي لايف: «يشهد سوق المقاهي في الدولة نمواً استثنائياً نظراً لتزايد طلب المستهلكين على أصناف متنوعة من مذاقات القهوة، ويعكس التنامي المتوقع في سوق القهوة في منطقة الشرق الأوسط اتّساع آفاق نمو هذا القطاع في المنطقة. ويشكل معرض «عالم القهوة 2023» منصة زاخرة بالفرص لبناء العلاقات والشراكات الجديدة بين تجار القهوة واستقطاب المستثمرين إلى القطاع، ما يعزز بدوره نمو تجارة القهوة في دولة الإمارات، ويزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني»، وأضاف: «نحن نتطلع إلى انطلاق الدورة الثانية من معرض «عالم القهوة 2023»، الذي يشكل ملتقى للحوار، ومداً لجسور التعاون بين رواد القطاع، بالإضافة إلى كونه منبراً للمعارف المتعلقة بالنمو المستقبلي للقطاع، ومجالات الابتكار والتطوير فيه».

ويأتي انعقاد معرض «عالم القهوة» في دبي للمرة الثانية على التوالي إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من المعرض، والإقبال الواسع من رواد القطاع والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في مختلف فعالياته.

دعم مجتمع القهوة

أما لوكا نونزي، مدير المبيعات في «يوريكا جريندرز» فقال: يلعب معرض «عالم القهوة» دوراً جوهرياً في دعم وتعزيز مجتمع القهوة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى المستوى العالمي. ويُعد هذا المعرض ملتقى مهماً لجميع العاملين والمهتمين بالقهوة وتجارتها، إذ يجمع أبرز الخبراء ورواد القطاع من جميع أنحاء العالم، ونحن نتطلع إلى مشاركتنا المباشرة الأولى في هذا المعرض، بعد مشاركتنا في النسخة السابقة كأحد رعاة «روسترز فيليدج»، وأضاف: «سوف نتمكن من خلال مشاركتنا في المعرض من اختبار حلولنا المبتكرة المخصصة لمنصات القهوة ذات المبيعات العالية، واستعراض أحدث التقنيات التي توظفها «يوريكا»، بما في ذلك الاتصال عبر إنترنت الأشياء، وأنظمة اختيار حامل الفلتر، وغيرها. وسوف يشكل المعرض فرصة مهمة لعرض منتجاتنا وتجاربنا أمام مشاهير الباريستا، وأصحاب المقاهي في منطقة الشرق الأوسط، وجميع زوار المعرض، كما سوف نعرض كلاً من علامة «يوريكا 1920» وعلامتنا الفاخرة Prometheus، والمنتجات الفريدة التابعة لها، وتشمل Atom Excellence من «يوريكا 1920»، وPrometheus من «يوريكا أورو»، وتقع منصة عرضنا في قاعة زعبيل خمسة «Z5-F60».

أحدث الاتجاهات

وأكد أبارنا باريتّو، المدير العام لـ «بون كافيه»، أهمية سوق القهوة في دولة الإمارات، وقال: «يوجَّه العديد من مُصدّري ومنتجي القهوة العالميين أنظارهم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة نظراً لتزايد الطلب على أصناف القهوة عالية الجودة، كما يلعب النشاط السياحي المتميز في دولة الإمارات، وارتفاع أعداد المقيمين الأجانب فيها دوراً ملحوظاً في تعزيز سوق الأغذية والمشروبات بشكل عام، حيث تنتشر سلاسل المطاعم والمقاهي العالمية والإقليمية والمحلية، مقدمةً أصنافاً وأنواعاً مختلفة من مذاقات القهوة. وسوف نتمكن خلال المعرض من الاطلاع على أحدث الاتجاهات في سوق القهوة، والتواصل مع الشركات التي دخلت السوق الإماراتية حديثاً، إلى جانب نظرائنا من العلامات التجارية الشهيرة والمرموقة، وعلاوةً على ذلك، فسوف نقوم بإطلاق OATSIDE، في إطار فعاليات المعرض، وهو الراعي الرسمي لخيارات الحليب البديلة في معرض «عالم القهوة»، وTORANI، الراعي الرسمي للمشروبات المركزة في معرض «عالم القهوة».

تجارب استثنائية

من جهته أعرب ماركو فيليزياني، نائب رئيس مجموعة «سيمونيللي» عن سعادته بالمشاركة في المعرض ورعايته له وقال: «نفخر بمشاركتنا بصفتنا الراعي الرسمي لفعاليات الـ«روستر فيليدج» المقامة في معرض «عالم القهوة دبي»، ونحن سعداء بأن «فيكتوريا أردوينو» سوف تحظى بفرصة التواصل مع المختصين بتحميص القهوة وتزويدهم بـ E1 Prima، المنتج ذو التصميم المتميز الذي يعتمد على التقنيات المستدامة، والذي سنوفر من خلاله تجارب استثنائية لعملائنا».

تنظّم معرض عالم القهوة دبي، «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في قاعتي زعبيل 5، 6 في الفترة من 11 – 13 يناير 2023، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية، ويجمع المعرض نخبة من الخبراء ورواد القطاع تحت سقف واحد لتعزيز التواصل، وتبادل الخبرات وبحث مستقبل القطاع، ودفع عجلة تجارة القهوة في المنطقة.

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