تحالف تقوده موانئ أبوظبي يحصل على حقوق تطوير وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية بالسودان

المصدر: وام

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أعلن تحالف تقوده مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثماراليوم عن توقيع اتفاقية مبدئية مع حكومة جمهورية السودان تمنح التحالف حقوق تطوير وإدارة وتشغيل ميناء وأصول منطقة اقتصادية في السودان.

وسيحصل التحالف بموجب بنود الاتفاق الموقع على الحق الحصري للتطوير المباشر والإدارة والتشغيل لأحد الموانئ السودانية وأصول منطقة اقتصادية، كما ينص الاتفاق على تأسيس مشروع مشترك أو شراكة أو أي نوع من اتفاقيات الأعمال التي يتم التوافق عليها بين الجانبين لدعم وتمويل أعمال التطوير والبناء بالإضافة إلى التشغيل وإدارة عمليات المشاريع.

وتأتي هذه الاتفاقية المبدئية في أعقاب الإعلان عن توقيع اتفاقية استراتيجية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة إنفيكتوس للاستثمار لإطلاق خدمة عالمية جديدة لشحن بضائع الصب الجافة، حيث يعمل التعاون على توفير ناقل لأعمال تجارة بضائع الصب الجافة لشركة إنفيكتوس التي تعد ناقلاً رئيسياً للبضائع والسلع من وإلى الأسواق السودانية.

وأشار الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن المجموعة تواصل جهودها الرامية إلى توسيع حضورها الدولي ودخول أسواق جديدة في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة، بهدف تطوير الموانئ والأصول التجارية الاستراتيجية في أسواق رئيسية حول العالم.

وقال: "نحن ممتنون للثقة الكبيرة التي وضعتها الحكومة السودانية في تحالفنا من خلال توقيع هذه الاتفاقية، ونتطلع إلى العمل مع الأشقاء السودانيين لتأسيس وإدارة مرافق متطورة عالمية المستوى".

من جهته قال أسامة داوود عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة إنفيكتوس للاستثمار: "نفتخر بكوننا طرفاً في هذا التحالف الذي وقع عليه الاختيار من قبل حكومة جمهورية السودان لتوقيع هذه الاتفاقية المهمة. سنقوم بفضل خبرتنا الواسعة مع متعاملين في السودان، وتعاوننا مع مجموعة موانئ أبوظبي المحرك العالمي الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية والنقل، بتقديم كل ما يلزم لتلبية تطلعات الحكومة السودانية، ما يعزز جهود التنمية ويوفر الدعم للشعب السواني".

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية السودان تعد شريكاً تجارياً رئيسياً لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ شهدت الأعوام الـ25 الماضية نمو الصادرات الإماراتية إلى السودان بمعدل سنوي يبلغ 14.6% من 37.8 مليون دولار في عام 1995 إلى 1.14 مليار دولار في عام 2020، وشملت الصادرات الرئيسية السكر الخام والمجوهرات ومعدات البث. من جانبها نمت صادرات السودان إلى الدولة بمعدل سنوي يبلغ 18.4% من 27.3 مليون دولار في عام 1995 لتصل إلى 1.86 مليار دولار في عام 2020.

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