مجموعة مراكز التسوق في دبي تكافئ عملاءها بمليون درهم خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملتها «أدر واربح» خلال مهرجان دبي للتسوق، حيث تمنح المجموعة للمتسوقين فرصة للاستفادة من العروض الحصرية في مراكز التسوق المشاركة والحصول على فرصة للفوز بجوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. تستمر الحملة الترويجية ابتداءً من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023 بمشاركة 16 مركزاً تجارياً.

عند التسوق بقيمة 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة سيحصل المتسوقون على قسيمة سحب لفرصة ربح جوائز نقدية تصل إلى مليون درهم. خلال السحوبات سيتم اختيار 25 رابحاً لتجربة «دولاب الحظ» وربح جوائز نقدية بفئات مختلفة 10,000، 15,000، 20,000، 25,000، 30,000، 40,000 درهم.

وفي هذا السياق قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: «يسعدنا أن نقوم بإطلاق حملة «أَدِر واربح» مرة أخرى هذا العام، حيث يمكن للمتسوقين الاستفادة بمجموعة كبيرة من العروض الحصرية وفرص الربح المتنوعة في العديد من مراكز التسوق المشاركة. نعمل في مجموعة مراكز التسوق في دبي على توفير تجربة تسوق استثنائية وجوائز مذهلة لعملائنا، ونحن على ثقة بأن الحملة الترويجية المخصصة لهذا العام ستضيف المزيد من البهجة للمتسوقين في إمارة دبي».

من جانبه قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعتبر قطاع التجزئة في دبي ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث يوفر الكثير من الوظائف والفرص سواء في المدينة أو خارجها. وتحرص مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تعزيز مكانة دبي كوجهة تسوق رائدة على مستوى العالم، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع شركائها، مثل مجموعة مراكز التسوق في دبي، حيث تسهم هذه الشراكات في الارتقاء بتجارب التسوق التي نوفرها لسكان وزوار دبي عبر تقديم عروض متنوعة وفريدة لتحقيق الريادة في قطاع التجزئة.

وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 16 مركزاً تجارياً: البرشاء مول، البرشاء جنوب مول، مركز الغرير، مركز البستان، مركز بوابة الخيل المجتمعي، الورقاء سيتي مول، أرابيان سنتر، باي أفينيو مول، سنشري مول، دبي آوتليت مول، فيستيفال بلازا، اتحاد مول، مركز الكرامة، اللولو سيليكون سنتر، ند الحمر، سوق سيرينا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز