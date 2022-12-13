2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.3 مليار درهم؛ حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 648 مبايعة بقيمة 1.68 مليار درهم، منها 54 مبايعة للأراضي بقيمة 399.77 مليون درهم، و594 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.28 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وتصدرت الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم .

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 80 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل وسجلت 115 مبايعة بقيمة 109 ملايين درهم .

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 445.62 مليون درهم منها 23 رهونات أراض بقيمة 151.35 مليون درهم و169 رهونات فلل وشقق بقيمة 294.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 93 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 75 مليون درهم.

وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 255.07 مليون درهم أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 226 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز