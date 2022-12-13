سهم «أمريكانا» يستهل تداولاته على ارتفاع

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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بدأت، أمس، التداولات على سهم شركة أمريكانا للمطاعم في سوقي أبوظبي المالي والسعودي (تداول).

وارتفع سعر السهم بـ 0.75% إلى 2.71 ريال في «تداول» ليقلص مكاسبه قليلاً بعدما وصل إلى 2.75 ريال عند افتتاح السوق، ليتجاوز بذلك سعر الاكتتاب عند 2.68 ريال.

وبلغ سعر الاكتتاب في سوق أبوظبي 2.62 درهم للسهم فيما افتتح جلسات التداول على ارتفاع عند 2.95 درهم مرتفعاً 12.59%.

وطرحت الشركة التي تعمل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان ما يمثل نحو 30% من أسهمها طرحاً مزدوجاً في السعودية وأبوظبي.

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