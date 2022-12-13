دبي تسبق سنغافورة في مجتمع «ويب 3»

المصدر: دبي- سيد صالح

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ذكر تقرير سنغافوري أن دبي تبدو أفضل من سنغافورة في تأسيس مجتمع الجيل الثالث من شبكة الانترنت، المعروف اختصاراً باسم «ويب 3»، وفي استقطاب الشركات العالمية والأفراد الموهوبين المتخصصين في «ويب 3» من أنحاء العالم كافة.

وأوضح الموقع الشبكي السنغافوري «إي 27» المتخصص في شؤون الشركات الناشئة في تقرير بعنوان «كيف تنافس دبي سنغافورة في سباق «ويب 3»؟»، أن دبي وسنغافورة تتشابهان في جوانب عديدة، ومنها أن كلتا المدينتين لديهما اقتصاد تحركه الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما بدأتا كلتاهما نهضتها كسوق صغيرة ثم بدأت تنفتح تدريجياً على الأسواق الأكبر في نطاقها الإقليمي، ثم توسعت إلى النطاق العالمي.

وأشار إلى أن المدينتين بدأتا تهتمان منذ فترة بتبني التقنيات الحديثة موضحاً أن دبي وسنغافورة تتنافسان في استقطاب رأس المال المُجازف، استضافة المقار الرئيسية للبنوك والشركات المصرفية العالمية، وأيضاً في استقطاب المواهب العالمية في قطاع التقنية، بُغية تحقيق غايتها العظمى المتمثلة في أن تكون المدينة الأفضل على مستوى العالم.

وأفاد التقرير بأنه على الرغم من عدم وضوح أن ثمّة طرفاً أفضل من الآخر في السباق نحو لقب المدينة الأفضل عالمياً، إلا أن دبي تُحقق تقدماً سريعاً في سباق «ويب 3»، وهو ما يتضح من عدة حقائق ملموسة على أرض الواقع، وفي مقدمتها أن دبي تمتلك بنية تحتية متميزة عالمياً في قطاع التقنية.

وأضاف إن الميزة الأهم التي تمتلكها دبي وتمنحها تفوقاً على سنغافورة في سباق «ويب 3»، هي أنها سهلت حصول الشركات المتخصصة في «ويب 3» لديها على الائتمان اللازم من البنوك ما جعلها تستقطب عدداً كبيراً من الشركات المنتمية إلى هذه الفئة.

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