إطلاق «شمس فالي» لبناء وتأسيس الشركات الناشئة في الإعلام والتكنولوجيا

المصدر: الشارقة – البيان

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أطلقت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» شركة «شمس فالي» لبناء وتأسيس الشركات الناشئة العاملة في قطاع الإعلام والتكنولوجيا، انطلاقاً من دورها الرائد في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز قطاع الإعلام القائم على التطور والابتكار، وإيجاد فرص جديدة لاقتصاد إمارة الشارقة المتنامي والمساهمة في تنوعه وتنافسيته.

وانطلقت «شمس فالي» بالتعاون مع شركة «جرو فالي» الرائدة في تأسيس الشركات الناشئة من أجل الاستفادة من خبراتها في هذا المجال من حيث اختبار أفكار المشاريع، ومن ثم البدء بتأسيسها كأعمال على أسس علمية تراعي احتياجات السوق وتضمن استمرارها ونموها في المستقبل.

حضور

جاء الإطلاق خلال فعالية كبرى أقيمت في «مركز أعمال شمس» في إمارة الشارقة، بحضور الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسين محمد المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وريم بن كرم مدير مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة في الشارقة، وعلياء بو غانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والدكتورة منى آل علي مدير أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات.

مساهمة

وأكد الدكتور خالد عمر المدفع أن «شمس» تعمل منذ تأسيسها على المساهمة في تحقيق رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والحضارة والإبداع، مشيراً إلى أن «شمس» تعمل على تعزيز دورها مركزاً عالمياً للإعلام والإبداع في المنطقة، من خلال فتح الأبواب أمام المواهب والقدرات لتحويل أفكارهم المبدعة إلى أعمال ومشاريع إعلامية رائدة وملهمة وقائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. وقال: «تم إطلاق (شمس فالي) بالتعاون مع شركائنا في (جرو فالي) من أجل بناء وتأسيس الشركات الناشئة في قطاع الإعلام وفق أفضل المعايير العالمية وبما يضمن استمرار تلك الأعمال وازدهارها في المستقبل، وبما يضمن أيضاً عمل تلك الشركات في سوق ديناميكي سوف يسوده فقط من يملك الأفكار المبدعة ولديه القدرة على إدارتها وتوظيفها على النحو الأمثل».

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