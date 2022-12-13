3.7 مليارات تجارة الإمارات وقيرغيزستان في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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بلغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان أكثر من 3.67 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021، كما شهدت السياحة البينية بين البلدين قفزات نوعية في تبادل الوفود السياحية وزيادة أعداد الرحلات خلال السنوات الماضية، حيث زار أكثر من 16 ألف سائح إماراتي جمهورية قيرغيزستان في عام 2021.

واتفقت حكومة دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع وتنمية الأعمال التجارية والشراكات الاستثمارية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، في أبوظبي، وترأسه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عن الجانب الإماراتي، وعاقلبك جباروف، رئيس مجلس وزراء جمهورية قيرغيزستان، عن الجانب القيرغيزي، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وعبداللطيف جمعة باييف، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الإمارات، وكانات عبدالرحمنوف، نائب وزير الاقتصاد والتجارة بجمهورية قيرغيزستان، وبمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

علاقات قوية

وأكد معالي بن طوق، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان، حيث تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين خلال الفترة الماضية، وذلك في ضوء حرص القيادة الرشيدة في البلدين على تعزيز العلاقات ودفعها لآفاق أرحب وأوسع من التعاون المشترك. وتابع: «يمثل انعقاد اجتماع اللجنة الإماراتية القيرغيزية محطة مهمة في تطوير مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين ودفعه لمستويات جديدة من النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز آفاق التعاون والشراكة في مختلف القطاعات التجارية ذات الأولوية، واكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين»، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لقيرغيزستان على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة خلال عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 3.67 مليارات درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2021، ونمت بنسبة 63% و56% عن الفترة نفسها في عام 2020 و2019 على التوالي.

كما شهدت السياحة البينية بين البلدين قفزات نوعية في تبادل الوفود السياحية وزيادة أعداد الرحلات خلال السنوات الماضية، حيث زار أكثر من 16 ألف سائح إماراتي جمهورية قيرغيزستان في عام 2021. ودعا معاليه، خلال الاجتماع مجتمع الأعمال القيرغيزي إلى المشاركة في الأحداث والمعارض التجارية والاستثمارية التي تنظمها الإمارات بشكل سنوي، ومنها ملتقى الاستثمار السنوي AIM، ومعرض جيتكس للتقنية، ومعرض الخليج للأغذية «جلفود»، والاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها الدولة كمركز تجاري واستثماري عالمي وبوابة اقتصادية رئيسية للمنطقة وقارة آسيا، كما استعرض معاليه التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية ومنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال.

تعميق التعاون

وقال عاقلبك جباروف، رئيس مجلس وزراء قيرغيزستان: «إن اجتماعات الدورة الثانية للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة بين قيرغيزستان والإمارات شهدت ناجحاً كبيراً، حيث تم التوصل من خلالها إلى اتفاقيات من شأنها دعم وتعميق التعاون القيرغيزي الإماراتي في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد والسياحة والزراعة، فضلاً عن الجوانب الثقافية والإنسانية والتعليمية وغيرها من المجالات الأخرى»، مشيراً إلى أن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتطوير التعاون مع الإمارات من أجل تعزيز الشراكة بين البلدين. وأكد أهمية زيارة فخامة صادر جباروف رئيس جمهورية قيرغيزستان، لدولة الإمارات خلال نوفمبر الماضي، حيث أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الهادفة إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات.

مرحلة جديدة

وأكد معالي ثاني الزيودي أن الإمارات تستحوذ على 98% من صادرات قيرغيزستان إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بينما تصل مساهمة الإمارات في واردات قيرغيزستان من دول الخليج إلى 99.7%. وقال: «نتطلع من خلال اجتماع اللجنة لبناء مرحلة جديدة تدعم النمو والاستدامة لاقتصاد البلدين، من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، ودعم إقامة مشاريع في مختلف القطاعات التجارية، وتعزيز العمل على زيادة وتنويع سلع التبادل التجاري، بما يسهم في زيادة نمو التجارة الثنائية والاستثمارات المتبادلة، وبما يتماشى مع الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر».

وأشار إلى أن قيرغيزستان من أهم الوجهات الاقتصادية الشريكة لدولة الإمارات في منطقة وسط آسيا، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً مطرداً خلال السنوات الخمس الماضية لتقفز من 1.14 مليار درهم في عام 2017 إلى أكثر من 3 مليارات درهم في عام 2021 بنسبة نمو بلغت 164%، في حين نما حجم الصادرات الإماراتية غير النفطية لقيرغيزستان إلى 705% وذلك خلال الفترة ذاتها، كما وصل إجمالي إعادة التصدير الإماراتي لقيرغيزستان إلى 3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 81% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، في حين وصلت الصادرات الوطنية غير النفطية لقيرغيزستان إلى 410 ملايين درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة نمو بلغت 203% مقابل الفترة نفسها من عام 2021.

توقيع مذكرات

شهدت اللجنة توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين الجانبين الإماراتي والقيرغيزي في مجموعة من المجالات والأنشطة التجارية المتنوعة من أبرزها، الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية، كما اتفقت اللجنة على تسهيل إجراءات التصدير والاستيراد للسلع والخدمات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً الصادرات والواردات الغذائية والزراعية والحيوانية. وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل مشترك يختص بتنسيق وتحديد الاجتماعات وورش العمل يشارك فيها المستثمرون ورجال الأعمال وممثلو القطاع الخاص من البلدين، بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقيرغيزي واطلاعهما على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل.

تفعيل مجلس الأعمال 2023

أكد جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، أنه تم الاتفاق على تفعيل مجلس الأعمال الإماراتي القيرغيزي خلال الربع الأول من عام 2023، بالإضافة إلى استمرار زيارات رجال الأعمال بين البلدين وبحث فرص الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأضاف أن قيرغيزستان لديها إمكانيات كبيرة، والإمارات لديها الخبرة في تطوير المناطق الحرة واللوجستيات وإدارة المطارات والموانئ، وهذه فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين للانطلاق إلى قيرغيزستان.

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