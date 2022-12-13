«دبي للسلع المتعددة» يطلق مركزاً لصناعة ألعاب الفيديو

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، مركزاً لصناعة ألعاب الفيديو التي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تبلغ الإيرادات التي تحققها الألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً 1.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 مليارات دولار بحلول 2025.

يأتي مركز الألعاب، الذي أطلقه مركز دبي للسلع المتعددة خلال مهرجان دبي للرياضات الرقمية، تتويجاً لجهود المركز الحثيثة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي سيوفر بدوره بيئة داعمة تساعد شركات القطاع على تحقيق النمو والازدهار. ويضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً ما يزيد على 50 شركة ألعاب تتنوع أنشطتها من التطوير والإنتاج، إلى الرياضات الإلكترونية وتنظيم البطولات.

مجتمع أعمال

وسيقع مقر مركز الألعاب في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة الحائزة جوائز عالمية، مما يتيح للشركات التي ستعمل فيه وصولاً غير محدود إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية من شركات الألعاب، ويفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركات المماثلة في القطاع. كما ستستفيد شركات الألعاب، التي تتطلع إلى توسيع حضورها وقاعدة جماهيرها على مستوى العالم، من الخدمات التي يقدمها مركز دبي للسلع المتعددة من إجراءات إنشاء الشركة إلكترونياً. وستتمكن الشركات الأعضاء في مركز الألعاب من الوصول إلى مجتمع الرياضات الإلكترونية الأوسع من خلال الفعاليات وبطولات الرياضات الإلكترونية المنتظمة، وستستفيد أيضاً من دعم شريك مركز دبي للسلع المتعددة «YaLLa Esports»، وهي شركة تعمل في مجال الرياضات الإلكترونية في الإمارات. كما ستتاح للشركات الأعضاء الفرصة للانضمام إلى برنامج تسريع الألعاب ودخول السوق من خلال شريك مركز دبي للسلع المتعددة «أسترولابز»، المتخصصة في مجال تطوير المنظومة الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان مركز دبي للسلع المتعددة قد عقد شراكة في وقت سابق من العام الجاري مع شركة رأس المال الاستثماري العالمية «برينك» لتسهيل فرص وصول أعضاء مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار من خلال برنامجي مسرّعات الأعمال «زد كيه أدفانسر» و«ذا ساند بوكس ميتافيرس». وسيُتاح هذان البرنامجان كذلك لشركات تطوير تقنيات البلوك تشين والجيل الثالث من شبكة الويب «Web3» الأعضاء في مركز الألعاب التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

نمو سريع

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: تُعد صناعة الألعاب من بين الصناعات الأسرع نمواً في العالم، وهناك ما يقارب من 3.2 مليارات شخص حول العالم يمارسون الألعاب وأنفقوا 196.8 مليار دولار في 2022.

وأضاف: إن حجم الصناعة في الوقت الراهن والنمو الذي تشهده مذهل مقارنةً بوقت ظهور ألعاب الفيديو لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي. ودوماً ما تبحث المجتمعات الشغوفة بالألعاب عن تجارب غامرة وسرد قصصي استثنائي وفقاً لنمط الترفيه الذي تختاره. ومع توسع قاعدة شركات الألعاب في مركز دبي للسلع المتعددة بوتيرة متسارعة، ودخول عدد متزايد من الشركات الأعضاء في مركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في مجال ألعاب البلوك تشين، فإن الوقت مثالي الآن لتتويج مساعينا وإضفاء الصفة الرسمية عليها من خلال افتتاح مركز الألعاب.

رياضات إلكترونية

وتُعد الرياضات الإلكترونية صناعة سريعة النمو، حيث يشاهد 68% من زوار الإنترنت المحتوى المتعلق بالألعاب، و10% منهم هم من عشاق الرياضات الإلكترونية. هذا وقد توسعت شعبية الرياضات الإلكترونية حول العالم لتصبح أكثر مشاهدة من العديد من الدوريات الرياضية البدنية مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» ودوري البيسبول «MLB».

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