«فيستارا» الهندية تضيف مسقط وجهة خليجية رابعة بعد دبي وأبوظبي وجدة

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت شركة الطيران «فيستارا» الهندية عن إطلاق الرحلات الجوية اليومية دون توقف بين مومباي (الهند) ومسقط (عُمان) اليوم، والتي تعد وجهتها الرابعة في منطقة الخليج، كجزء من توسيع نطاقها في الشرق الأوسط. ومسقط هي المدينة الخليجية الثالثة (بعد أبوظبي وجدة) التي أضافتها فيستارا إلى شبكتها في الأشهر الأربعة الماضية. تعمل فيستارا أيضاً على رحلات يومية إلى دبي من - وإلى مومباي. وفي سياق زيادة الطلب على السفر بين الهند ومنطقة الخليج، كانت مسارات فيستارا في الشرق الأوسط تعمل جيداً بشكل ملحوظ.

وتؤكد خطوط طيران فيستارا، المشروع المشترك مع مجموعة شركات تاتا وخطوط طيران سنغافورة، أن هناك زيادة ملموسة في عدد الركاب وفي معدل الطلب من دول الخليج، مما يمهد الطريق لشركة الطيران لتعزيز وجودها في المنطقة.

ستغادر الرحلة الافتتاحية من مومباي في الساعة 8 مساء بتوقيت الهند (IST) وتصل إلى مسقط في الساعة 9:35 مساء بتوقيت الخليج(GST). وبذلك، تصبح فيستارا شركة الطيران الوحيدة التي تقدم اختيار الدرجة الاقتصادية الممتازة ضمن رحلاتها، بالإضافة إلى الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال.

وقال فينود كانان، الرئيس التنفيذي لشركة فيستارا: «إن إطلاق الرحلات إلى مسقط يتماشى مع هدفنا المتمثل في تعزيز بصمتنا في الشرق الأوسط. لقد أعطت العلاقة الثنائية الراسخة والعلاقات الثقافية والاقتصادية القوية بين الهند ودول منطقة الخليج قوة دافعة كبيرة لخطط نمونا، كما أن عملنا الناجح في مسارات الشرق الأوسط الأخرى، شهادة على ذلك. نحن متحمسون لوصول أفضل خطوط طيران كاملة الخدمة في الهند إلى مسقط عن طريق الرحلات اليومية من مومباي ونحن واثقون من أن فيستارا مع نتاجها وخدماتها الحائزة على جوائز ستكون شركة طيران مفضلة بشدة في هذا المسار أيضاً».

وستقبل فيستارا جميع العملاء المؤهلين لتلبية متطلبات التأشيرة والدخول إلى كلا البلدين، كما تحددها الهيئات الحكومية المعنية. كما تشجع فيستارا بشدة عملاءها على فهم الإرشادات تماماً قبل إجراء حجوزاتهم.

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