«رويال جت» تُوقِع صفقة مع «هانيويل» لتقديم حُلول اتصالات مُتقدمة

المصدر: دُبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة رويال جت، الشركة العالمية في مجال الطيران الخاص الفاخر، والحائزة على جوائز في قطاع الطيران الخاص المُميز، والتي تقوم بتوفير خدماتها لكبار الشخصيات في الشرق الأوسط والقارات الأخرى، وفريق «هانيويل» خِطاب نوايا لتمديد وتوفير خدمات الاتصالات بنظام «كيه إيه باند»، بحيث تشمل أحدث إضافة لأسطول طائرات البوينغ التابعة لشركة «رويال جت»، وحيث توفر خدمات الهاردوير واتصالات الأقمار الصناعية عالية السرعة «جت-ويف» المُقدمة من «هانيويل»، وخدمات «آير-تايم»، من إتاحة خدمة إنترنت لاسلكي «واي-فاي» عالية السرعة وآمنة، لكافة الأجهزة على متن الطائرة.

لقد بات توفير خدمات اتصالات، مطلباً أساسياً لقطاع طيران رجال الأعمال، باعتباره وسيلة لتحسين الإنتاجية، وبدوره، فإن نظام الاتصال بالأقمار الصناعية «جت-ويف»، الخاص بمؤسسة «هانيويل»، يُتيح لركاب طيران رجال الأعمال، الحصول على اتصال إنترنت عالي السرعة، من خلال نظام «كيه-باند جي إكس»، التي تشغلها «إنمارسات»، حيث سيتمكن ركاب «رويال جت»، من الحصول على خدمات إنترنت عالية السرعة، من أجل تنفيذ أعمالهم اليومية، والتي قد تشمل اجتماعات الفيديو.

هذا، وقال محمد حسين أحمد الرئيس التنفيذي لشركة رويال جت: «يتمتع ركاب طائرات رجال الأعمال بمعرفة كبيرة حول أحدث وسائل التكنولوجيا اليوم، حيث أصبحوا يتوقعون استخدام أجهزتهم، وخاصة هواتفهم المحمولة، من لحظة صعودهم إلى الطائرة وحتى لحظة هبوطهم. هدفنا في رويال جت، هو ضمان حصول عملائنا على تجربة سلسة، لذلك نعمل على توفير أفضل الخدمات لنتجاوز توقعاتهم». وأضاف السيد أحمد: «لقد وقعنا مع هانيويل خِطاب نوايا، تمهيداً لاتفاقية شراكة تساعدنا على تلبية احتياجات ركابنا، من خلال حلول الاتصالات الخاصة هانيويل، ما يتيح الوصول إلى سرعات إنترنت عالية، وبالتالي، تلبية طلبات العملاء».

وبدورها، عقبت السيدة نادية كريسكو مُدير أول، قسم طيران رجال الأعمال، إي إم إي إيه آي، لدى مؤسسة «هانيويل آيروسبايس»، قولها: «نَفخر بدعمنا لـــ «رويال جت»، على مدار الخمس أعوام الماضية في مجال الاتصالات، في إطار توسعة الأسطول الخاص بهم، بحيث ساهمنا بتقديم تجربة اتصالات أكثر تميزاً وتقدماً لعملائهم، حيث توفر هانيويل حلولاً تفي بحاجات عملائنا في قطاع الاتصالات، مع تقديم باقة كبيرة من خطط خدمات، والتي تُوفر المرونة للعملاء بخصوص اختيار الخطة والسعر الذي يناسب عملياتهم».

والجدير بالذكر، أن «هانيويل» هي جهة مُقدمة لخدمات الاتصالات على متن ست طائرات رجال أعمال تابعة لرويال جت من فئة «بوينغ»، حيث تقوم بتقديم باقة حلول متنوعة عبر أسطولها شاملة نظام «جت-ويف» الخاص بشركة هانيويل، وخدمات السويفت برودباند. ولمزيد من المعلومات حول نُظم هاردوير الاتصالات بالأقمار الصناعية العالي السرعة «جت-وويف»، الخاص بهانيويل وخدمات الآيرتايم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز