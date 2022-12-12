25 كيلو ذهب جوائز «مجموعة دبي للمجوهرات» خلال مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات، حملتها الخاصة لمهرجان دبي للتسوق، حيث تمنح محبي المجوهرات فرصة لربح 25 كيلوغراماً من خلال الحملة الممتدة لـ6 أسابيع.

تم إطلاق حملة مهرجان دبي للتسوق 2022-2023 استجابةً للنجاح الباهر الذي تحقق على مدار الدورات السابقة من الحملة الترويجية، ومن المقرر أن تنطلق في 15 ديسمبر 2022 وتستمر حتى 29 يناير 2023، ويشارك في العرض في أكثر من 235 متجر مجوهرات مشاركة في حملة مجموعة دبي للمجوهرات.

يحظى المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في أي من متاجر المجوهرات المشاركة بفرصة المشاركة في سحوبات «مجموعة دبي للمجوهرات» وربح ربع كيلوغرام من الذهب. سيتم اختيار أربعة فائزين كل يومين، خلال الحملة سيتم منح 25 كيلو من الذهب لـ100 رابح.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: «لدينا في مجموعة دبي للمجوهرات رؤية لتعزيز مكانة دبي كوجهة العالم للمجوهرات. على مدار العام، قمنا بإطلاق عدد كبير من الحملات الترويجية التي تم تنظيمها خصيصاً لمنح عملائنا تجربة تسوق فريدة. هذا العام أطلقنا حملة مذهلة خلال مهرجان دبي للتسوق، ونحن على ثقة بأن هذه الحملة ستجذب العملاء وتمنحهم فرصة لربح جوائز كبرى، كما تساهم هذه الحملة في تعزيز قطاع التجزئة في الإمارة».

من جانبها قالت ليلى سهيل، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التسويق في مجموعة دبي للمجوهرات، والمدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية، دبي للاقتصاد والسياحة: «دائماً ما كانت جوائز الذهب هي أساس حملتنا الترويجية خلال مهرجان دبي للتسوق، وقد حققت هذه الحملة نجاحًا هائلاً منذ طرحها لأول مرة. نحن متحمسون للغاية للمشاركة في مهرجان دبي للتسوق هذا العام من خلال حملة»استمتع بالبريق واربح 25 كغ ذهب«، تمنح هذه الحملة متاجر المجوهرات المشاركة الفرصة لتقديم أفضل ما لديهم، كما تمنح العملاء فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الحصرية بالإضافة إلى ربح جوائز كبرى. هدفنا في مجموعة دبي للمجوهرات هو الارتقاء بصناعة المجوهرات بأكملها ومع هذه الحملة، نحن نسير على طريقنا لتحقيق ذلك».

ويذكر أن أن تفاصيل سحوبات مجموعة دبي للذهب والمجوهرات تتضمن:عند شراء مجوهرات من الذهب بقيمة 500 درهم، يحق للعملاء الحصول على قسيمة سحب واحدة، وسيتم تقديم قسيمتي سحب مع كل عملية شراء للمجوهرات من الألماس واللؤلؤ بقيمة 500 درهم.

وتمنح كل تذكرة سحب للعملاء فرصة للفوز بإجمالي 25 كيلو من الذهب، 4 فائزين كل يومين «يحصل كل منهم على 250 غراماً من الذهب». إبتداء من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023.

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