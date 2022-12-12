غرفة عجمان تُكرم المتميزين وتطلق تحديث تطبيقها الذكي

المصدر: عجمان - البيان

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كرمت غرفة تجارة وصناعة عجمان موظفيها المتميزين من الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني «مقيم منظومة التميز الحكومي»، وأعضاء فريقي «إكسبو 2020 دبي، معرض جيتكس للتقنية 2022»، لجهودهم وتفانيهم في العمل، وذلك خلال حفل نظمته بحضور عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وحمد بن راشد النعيمي ـ النائب الأول، والشيخ سلطان بن صقر النعيمي ـ النائب الثاني، وأعضاء مجلس الإدارة.

كما حضر التكريم في مركز عجمان لريادة الأعمال، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان والمديرون التنفيذيون وموظفو الغرفة.

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد عبد الله المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على توفير مناخ اقتصادي جاذب ومشجع، يدعم استدامة مجتمع الأعمال، ويحقق النمو المتواصل لاقتصاد الإمارة، عبر تنفيذ خطة سنوية، تضم جملة من المشاريع والمبادرات الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً بجهود ودور الكوادر الوظيفية في استمرارية إنجازات ومبادرات الغرفة المبتكرة، بهدف تنمية الاقتصاد المحلي، ومواكبة تطلعات مجتمع الأعمال في الإمارة، وجذب الاستثمارات.

نخبة

وأوضح أن العام الجاري، شهد تخريج نخبة من الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني «مقيم منظومة التميز الحكومي»، من جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، لترسخ الغرفة منهجية قائمة على الريادة والابتكار والتميز، لضمان تعزيز كفاءة رأس المال البشري، وتوفر بيئة عمل سعيدة ومحفزة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة، بما حققته الغرفة عبر مشاركتها بمنصة دائمة في المعرض العالمي ـ إكسبو 2020 دبي، بهدف الترويج لاقتصاد عجمان، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، من خلال تنظيم الزيارات الدورية، وعقد الملتقيات مع العديد من دول العالم، والمشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية، واستقبال الوفود الاقتصادية والمشاركة في تنظيم فعاليات خاصة، لعدد من الجهات الاقتصادية الحكومية في المعرض العالمي.

فعاليات

كذلك المشاركة في فعاليات معرض جيتكس للتقنية 2022، ساهمت في الترويج لأحدث خدمات ومبادرات الغرفة المعتمدة على استخدام أحدث التقنيات، وأساليب التكنولوجيا في تنمية الأعمال وجذب الاستثمارات، إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات، خلال الحدث التقني الأكبر في الدولة والمنطقة.

وخلال الحفل قام عبد الله المويجعي رئيس مجلس إدارة، وسالم السويدي المدير العام، بتوزيع الدروع والشهادات على الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني «مقيم منظومة التميز الحكومي»، وأعضاء فريقي «إكسبو 2020 دبي، معرض جيتكس للتقنية 2022».

وشهدت فعاليات الحفل، إطلاق حمد بن راشد النعيمي ـ النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، النسخة التجريبية المُحدثة من التطبيق الذكي لغرفة عجمان، والمُزودة بأفضل التقنيات، لضمان أعلى معايير الأمان والجودة والمرونة وسهولة الاستخدام، بحيث يوفر التطبيق الذكي، منصة شاملة للتقديم على كافة خدمات الغرفة، وذلك ضمن جهود الغرفة للتحول الرقمي المتكامل، تماشياً مع توجهات ورؤية إمارة عجمان.

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