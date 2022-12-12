عمومية «ديوا» توافق على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين بـ 2.03 مليار درهم

المصدر: البيان

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وافق مساهمو هيئة كهرباء ومياه دبي المدرجة في سوق دبي المالي، على دفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 22 ديسمبر 2022 (مع آخر تاريخ استحقاق في 20 ديسمبر 2022).

جاء ذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية الثاني لعام 2022 اليوم الإثنين، برئاسة معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وبحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ونسبة [89.43%] من المساهمين. وقد عُقدت الجمعية العمومية يوم الاثنين (12 ديسمبر 2022) في فندق العنوان بوليفارد دبي وكذلك عن بُعد.

وتبلغ نسبة العائد بالنسبة للمساهمين خلال الاثني عشر شهرًا التالية 6.64% على أساس سعر السهم وقت الاكتتاب العام الأولي بقيمة 2.48 درهم للسهم.

وقال معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي: "بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرتها المتميزة ونموها الذكي والمستدام، وحققت الهيئة نتائج قياسية هذا العام وارتفع صافي أرباحها بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والهيئة في طريقها لتسجيل أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها."

وأضاف معالي سعيد محمد الطاير، "بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تواصل الهيئة إحراز تقدم كبير في تنفيذ استراتيجيتها التي تركّز على تحقيق النمو المستدام والبقاء في طليعة التميز التشغيلي المبتكر والذكي، وتحسين العوائد للمساهمين، إضافة إلى تقليل البصمة البيئية، وضمان تحقيق عوائد مستدامة، واستمرارية النمو ومضاعفة قيمة النمو، والتي تشكل حجر الأساس لعرض القيمة الأساسي بالنسبة للمساهمين. حيث حققت الهيئة أرباحاً صافية قياسية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويشكل صافي أرباح الهيئة وحدها عن فترة التسعة أشهر لهذا العام ما يعادل صافي أرباح العام الماضي بأكمله تقريبًا. كما قمنا بزيادة توزيعات الأرباح للمساهمين لعام 2022 من 6.2 مليار درهم إلى 8.23 مليار درهم. وبناءً على سعر السهم في الطرح العام الأولي بقيمة 2.48 درهم، يبلغ عائد توزيعات أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي 6.64% لعام 2022. ويتجاوز هذا المعدل معظم العائدات التي تقدمها الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق تداول، وشركات المرافق العالمية."

وأردف الطاير: "أتوجه بالشكر لموظفي الهيئة والمتعاملين، والشركاء، وجميع المعنيين على دعمهم المستمر. كما أتقدم بالشكر للمستثمرين الحاليين والجدد على ثقتهم بالهيئة ونموذج أعمالها وفريق إدارتها. وسوف نواصل معًا العمل لتعزيز مكانة الهيئة المتميزة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة."

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