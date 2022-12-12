دناتا "أفضل مزود للخدمات الأرضية" ضمن جوائز "أفييشن بيزنس ميدل إيست"

المصدر: وام

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نالت دناتا جائزة "مزود العام لخدمات المناولة الأرضية" للمرة الـ 12 وللسنة الثالثة على التوالي، ضمن جوائز مجلة "أفييشن بيزنس ويك ميدل إيست" لعام 2022.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول دناتا لعمليات المطارات في الدولة - الذي تسلم الجائزة -: "إن فوز دناتا بهذا التكريم للمرة الـ 12 هو تقدير للجهود المتميزة التي يبذلها فريقنا لتقديم خدمات ذات مستوى عالمي باستمرار لشركائنا من شركات الطيران وعملائهم. وسنواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية ومعداتنا لنبقى الأفضل في كل ما نقوم به".

وواصلت دناتا طوال العام الماضي توسيع نطاق عملياتها لدعم الرحلات الجوية المتزايدة لعملائها من شركات الطيران عبر أكثر من 120 مطاراً حول العالم.

وشمل ذلك افتتاح مراكز شحن حديثة في لندن والمملكة المتحدة وأربيل بالعراق وتوسيع منشأتها القائمة في دلاس بالولايات المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك وسعت دناتا عمليات الشحن في مدينة كولون بألمانيا من خلال استحواذ استراتيجي وأعلنت عن استثمار 200 مليون دولار أميركي في "دناتا كارغو سيتي أمستردام"، مركز الشحن المؤتمت بالكامل في هولندا.

واستثمرت دناتا أيضاً في التقنيات المتطورة والرقمنة لتعزيز الكفاءة عبر عملياتها. وشملت الإنجازات الرئيسية إطلاق نظام إدارة الشحن الرقمي "ون كارغو OneCargo" وتطوير منصة تجارة إلكترونية من الجيل التالي وبدء استخدام طائرات بدون طيار ذاتية التحكم في مستودعاتها.

وتواصل دناتا جهودها لتحسين الموارد وتقليل البصمة البيئية عبر شبكتها العالمية. فقد قامت مؤخراً بتركيب تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية ووحدات حفظ الحرارة وشحن المركبات الكهربائية في منشآتها العاملة في المملكة المتحدة وسنغافورة. كما ستدرج مبادرات خفض الكربون في بناء وتشغيل مركزي الشحن الجديدين في العراق وهولندا.

وتقدم دناتا خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والبيع بالتجزئة في 37 دولة عبر القارات الست. وتعاملت فرق دناتا الموجهة نحو العملاء خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية 2022/ 2023 مع أكثر من 347 ألف طائرة و1.3 مليون طن من البضائع وحمّلت 50.5 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية TTV لخدمات السفر بقيمة تزيد على 1.3 مليار دولار أميركي.

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