"أبوظبي الإسلامي" يحصد جائزة "أفضل مصرف لعام 2022" على مستوى الدولة

المصدر: وام

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم، حصوله على جائزة "أفضل مصرف لهذا العام - 2022" على مستوى دولة الإمارات من مجلة "ذا بانكر" التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، وذلك تقديراً لأدائه المالي وريادته الابتكارية في مجال الخدمات المصرفية.

وتسلّط هذه الجائزة العالمية الضوء على المؤسسات المصرفية الرائدة التي نجحت في مواكبة التطوّرات المستمرة وتلبية تطلعات المتعاملين.

تأتي الجائزة في الوقت الذي يواصل فيه المصرف البناء على ما حققه من إنجازات في مجال الخدمات والمنتجات المبتكرة، ومن بينها تقديم منصة "أموالي" أول مصرف رقمي في العالم مخصص لفئة اليافعين والشباب، وأول مؤسسة مصرفية في الدولة تتيح إمكانيّة فتح حساب مصرفي من خلال خاصية التعرف على الوجه.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "سعداء بالإعلان عن فوزنا بجائزة "أفضل مصرف لهذا العام - 2022" على مستوى دولة الإمارات من مجلة "ذا بانكر"، وهي جائزة مرموقة تؤكد ريادتنا وتقدّر مساعينا الدؤوبة لدوام تحقيق أفضل مستويات التميز في القطاع المصرفي في الدولة، كما تشير إلى التزامنا طويل الأجل لإضفاء القيّمة التي يتوقعها مساهمونا".

وأضاف: "هذه الجائزة شهادة على نجاحنا في تقديم منتجات مصرفية مبتكرة ومتميزة تواكب وتلبي احتياجات جميع شرائح عملائنا. ونؤكد على مواصلة جهودنا للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار وتحقيق المزيد من التقدم وفق استراتيجيتنا للنمو وبما يحقق تطلعات عملائنا."

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