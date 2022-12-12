الزيودي: التجارة البينية مع الهند تجاوزت 38.6 مليار دولار أول 9 أشهر 2022

المصدر: البيان

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أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الشراكة الإماراتية الهندية الاقتصادية الشاملة خلقت فرصاً جديدة للقطاع الخاص، وتجاوزت التجارة البينية 38.6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2022.

وبأتى تصريح الزيودي خلال استقباله اليوم الاثنين معالي راكيش ساشان وزير الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بولاية أتر برديش بهدف تأكيد الاستفادة الكاملة من الشراكة بين الدولتين.

وأوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الناتج المحلي لولاية أتر برديش تجاوز العام المالي الماضي 220 مليار دولار، وأشار إلى أن الولاية الهندية تمتاز بصادراتها البالغة الأهمية من الحبوب والمنتجات الزراعية، كما أنها تحتضن قطاعا مزدهرا للصناعات الإلكترونية، ما يبشر بمستقبل واعد من فرص التعاون الاقتصادي.

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