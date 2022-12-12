أحمد بن سعيد يعلن عن تعيينات استراتيجية لكوادر إماراتية في الإدارة التنفيذية لبنك الإمارات دبي الوطني

المصدر: البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إجراء تغييرات استراتيجية عدة ضمن اللجنة التنفيذية للمجموعة وتوسيع نطاق مسؤوليات عدد من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية الحالية.

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بالأعضاء الجدد مشيداً بأن يكون 70% من أعضاء اللجنة التنفيذية للمجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين فيما يواصل البنك ترسيخ مكانته الرائدة في المنطقة.

الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات

يشغل أحمد القاسم حالياً منصب رئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة، وهو عضو في اللجنة التنفيذية للمجموعة، وتوسعت صلاحياته الآن لتشمل الأسواق العالمية والخزينة والأبحاث ليصبح بذلك رئيس الأعمال المصرفية المؤسسية للمجموعة. ويتمتع القاسم بخبرة واسعة تزيد على 18 عاماً في الأعمال المصرفية التجارية والاستثمارية شغل خلالها العديد من المناصب القيادية الرفيعة، وساهم عبر منصبه الحالي بتحقيق نمو كبير للمجموعة ودعم جهودها في مجال الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي وتجارب العملاء لتعزيز عروض الخدمات المصرفية للشركات.

وتم تعيين عمار الحاج رئيساً للخزينة والأسواق العالمية للمجموعة. ويتمتع الحاج بخبرة واسعة في الأسواق العالمية والخزينة، حيث عمل في مجالات الصرف الأجنبي، ومشتقات أسعار الفائدة، والتمويل الدولي، والاستثمارات الرئيسية، وإدارة الأصول والالتزامات. وسينضم الحاج إلى اللجنة التنفيذية للمجموعة.

الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات

تم تعيين مروان هادي رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وعضواً في اللجنة التنفيذية للمجموعة خلفاً لسوفو سركار، والذي سيتقاعد من منصبه الحالي بعد مسيرة مهنية ناجحة لدى البنك استمرت لعشر سنوات. وانضم مروان إلى البنك في عام 2019 كرئيس للخدمات المصرفية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعب دوراً محورياً في نجاح أعمال الإدارة خلال السنوات القليلة الماضية. وهو يتمتع بخبرة مصرفية تزيد على 18 عاماً شغل خلالها العديد من المناصب الرفيعة، بما فيها رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بنك "إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود".

وتعليقاً على هذه التغييرات، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "إنه من دواعي سرورنا أن نرى بأن جهودنا وخططنا لتطوير الكوادر الوطنية على المدى الطويل قد تبلورت على أرض الواقع من خلال تعيين كوكبة من الإداريين الإماراتيين في المناصب القيادية العليا في المجموعة. كما إننا نشعر بفخر كبير أن يكون 70% من أعضاء فريق الإدارة العليا للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة من المواطنين الإماراتيين. ونحن على ثقة بأننا سنتمكن، تحت إشراف فريق الإدارة العليا الجديد، من الاستفادة من العديد من فرص النمو المستقبلية القيّمة ومواصلة ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في المنطقة ".

ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني دوره الريادي في تنفيذ أجندة التوطين عن طريق الاستثمار بزخم في تنمية وصقل المهارات وإعادة تأهيل وتطوير المواطنين الإماراتيين من خلال برامج التدريب والتطوير المعتمدة عالمياً في جميع أنحاء العالم. كما يقوم بنك الإمارات دبي الوطني حالياً بتوظيف الإماراتيين لشغل أدوار وظيفية في التحليلات الرقمية والمتقدمة. كما أطلق بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً برنامج "روّاد" المتميز للطلبة حديثي التخرج، والذي يوفر تجارب تعليمية فريدة واستثنائية محلياً وعالمياً لأفضل الخريجين الإماراتيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يتيح وفرة في المواهب الإماراتية المؤهلة لشغل مناصب في الإدارة العليا مستقبلاً.

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