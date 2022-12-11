مؤتمر في الشارقة يبحث دور التكنولوجيا في رسم ملامح المستقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مؤسسة الدراسات والأبحاث العلمية «جارتنر» مؤتمر «نحو المستقبل» تحت شعار «معاً لتحقيق الأهداف»، وذلك في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، مدير عام الدائرة، ونور النومان مدير الدائرة، بالإضافة إلى مختصين في قطاع التكنولوجيا من الجهات الحكومية في الشارقة وعدد من مسؤولي وموظفي الدائرة.

وتناول المؤتمر مسارات خاصة حول الاتجاهات المستقبلية واستراتيجيات النجاح وآلية التنفيذ الحازم لبرامج التحول بالإضافة إلى قصص القادة، وتفصيلاً لتلك المسارات ناقش متحدثو جارتنر من ذوي الخبرة والاختصاص خلال عرضهم التقديمي محاور عدة، أهمها إدارة التحول الرقمي وأهم الإجراءات المتبعة والمهارات اللازمة لبيئة رقمية دائمة التطور.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية، إن التنامي لنماذج جديدة للقيادة والتطوير الوظيفي يحتم علينا وضع خطط استباقية وحلول فاعلة تمكننا من استطلاع أهم الاتجاهات في مجال التكنولوجيا لرسم ملامح المستقبل وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأكد أن دائرة الحكومة الإلكترونية وضعت نصب أعينها تحقيق قيادة إدارية ومهنية قادرة على توحيد الطاقات والجهود لضمان أفضل مستوى في تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع الجهات الحكومية في إمارة الشارقة، كما أنها لعبت دوراً مهماً ومؤثراً على صعيد ربط وتفعيل عناصر القيادة من حيث استثمار الوقت، العمل الجماعي، المصلحة العامة الرقابة والتمكين فضلاً عن توفير بيئة عمل صحية.

وأشار المهندس يوسف عبدالله آل علي من دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة إلى أن الذكاء الاصطناعي باختصار هو المستقبل، مشيراً إلى سعي الدائرة إلى تقديم خدمات توعية لمتعاملي حكومة الشارقة بسرعة وبدقة وشفافية، ضمن رؤى واضحة لخطط مستدامة وتنافسية، كما استعرض المهندس معايير التحول الرقمي في الدائرة والإطار الزمني الذي استغرق بالإضافة إلى الآلية الخاصة التي انتهجتها الدائرة للبدء في التحول والتحديات التي واجهتها والاستفادة منها.

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