دبي تستضيف المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة مايو 2023

المصدر: دبي ـ البيان

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ترأّس الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، وفداً من المنظمة في زيارة رسمية إلى جمهورية الدومينكيان وجمهورية كوبا، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة العالمية للمناطق الحرة والحكومات والمنظمات الدولية لتمكين المناطق الحرة العضوة من أداء دورها الاقتصادي والتجاري.

مؤتمر بونتا كانا

وضمن زيارة الوفد إلى جمهورية الدومينيكان، ألقى الدكتور محمد الزرعوني الكلمة الافتتاحية لمؤتمر رابطة مناطق التجارة الحرة للأمريكتين الذي عقد في بونتا كانا الدومينيكية، بحضور لويس ابي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، وغوستافو غونزاليس دي فيجاو رئيس رابطة مناطق التجارة الحرة للأمريكتين، وعدد من قيادات المناطق الحرة في الأمريكتين. وتحدث الزرعوني خلال كلمته عن الدعم الذي توفره المنظمة للمناطق الأعضاء في الأمريكتين، الأمر الذي يؤكد من أهمية المناطق الاقتصادية الحرة على المستويات المحلية والعالمية في دعم المنظومات الاقتصادية حول العالم على عددٍ من الأصعدة، من بينها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة التجارة العالمية، وتطوير سلاسل التوريد وخلق فرص عمل وغيرها من الفوائد المباشرة وغير المباشرة. وبرزت تلك الأهمية بشكل خاص خلال السنوات القليلة الماضية التي شهد فيها العالم تحديات متنوعة نتيجة لجائحة «كوفيد 19» أو التقلبات والتغيرات في المنظومة الاقتصادية بشكلٍ عام.

وتعليقاً على مشاركته، قال الدكتور الزرعوني: «نواصل في المنظمة العالمية للمناطق الحرة مساعينا الرامية لتعزيز مساهمة نموذج المناطق الحرة في الاقتصاد الوطني لأي دولة، وذلك عبر تبادل المعارف والخبرات مع المسؤولين الحكوميين والمنظمات والقطاع الخاص حول سبل الاستفادة من هذا القطاع في هذه الدول، إضافة إلى مشاركة الفرص الاقتصادية والترويج لها بين المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم بالاستناد إلى منهج التكامل بين المناطق الحرة ودعم شركاتها في عملية النمو والتوسع خارج حدود الدول التي تعمل بها، والتعريف بسبل الاستفادة من سلسلة البرامج والمبادرات النوعية التي تطلقها المنظمة لدعم هذه المستهدفات».

دبي تستضيف النسخة التاسعة

وعقد مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة اجتماعه في جمهورية الدومينيكان برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، للإعلان عن استضافة إمارة دبي لفعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة الذي من المقرر أن ينعقد يومي 2 و3 من شهر مايو عام 2023 تحت شعار «التجارة العالمية 2.0، المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار».

وسيناقش المؤتمر والمعرض العالمي للمناطق الحرة في دبي مجموعة من المواضيع الاستراتيجية، أبرزها كيفية دعم منظومة الثقة واستدامتها بين الأطراف المعنية، وآليات التخفيف من أثر التحديات الاقتصادية، وسبل الحفاظ على حيوية المناطق الحرة من خلال الاستراتيجيات التي تضمن تحقيقها للازدهار، فضلاً عن آليات مواكبة المتغيرات على صعيد الحوكمة المؤسسية، والبيانات والرقمنة. وأعلن مجلس الإدارة خلال الاجتماع عن فتح الباب لاستقبال طلبات استضافة النسخة العاشرة من الحدث لعام 2024.

وكما اعتمد مجلس الإدارة تشكيل ست لجان تضم ممثلين عن المناطق الحرة العالمية والمنظمات الدولية بهدف دعم تنفيذ رؤية واستراتيجية المنظمة، متمثلة في اللجنة التنفيذية، واللجنة المالية، ولجنة المعرفة، ولجنة العضويات، ولجنة السياسات ولجنة تطوير العلاقات مع القطاع الخاص.

لقاء مع رئيس وزراء كوبا

استكمل وفد المنظمة العالمية للمناطق الحرة جولته بزيارة منطقة «ماريال» الحرة في جمهورية كوبا، حيث استقبل مانويل موريرو كروز، رئيس وزراء جمهورية كوبا، الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة، وناقش مستقبل قطاع المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي وأهميته للاقتصاد الوطني للدول، إلى جانب توجهاته وعناصر تمكين نموه خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن آليات التعاون الثنائي بين الجانبين لدعم القطاع ونموه. وثمّن رئيس الوزراء الكوبي دور المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دعم وتمكين المناطق الاقتصادية وتكاملها إقليمياً وعالمياً مع الحكومات والمنظمات المعنية ذات الصلة، مؤكداً دعم جمهورية كوبا الكامل لمستهدفات المنظومة الاستراتيجية وعناصر تمكينها.

وتضمنت أجندة الزيارة جولة ميدانية للاطلاع على مرافق وخدمات والخطط الاستراتيجية والتطويرية لمنطقة «ماريال» الحرة، حيث أشاد الدكتور محمد الزرعوني بنموذج المنطقة الحرة في كوبا، مشيراً إلى أهميته في دعم اقتصاد الجمهورية لتسريع عملية التعافي من آثار الجائحة ومواكبة الحركة التجارية والاستثمارية العالمية.

وكما تخللت الجولة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية للقيادة العليا للمنظمة العالمية للمناطق الحرة مع رودريغو مالميركا دياز، وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي الكوبي، وآنا تيريزا إيغارزا مارتينيز، المدير العام لمنطقة «ماريال» الكوبية الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين في جمهورية كوبا، بما ينسجم مع المستهدفات الاستراتيجية لدور المنظمة والرامية إلى مد جسور التواصل وتعزيز شبكة التعاون والتعاون الدولية لتمكين وتطوير سلاسل التوريد والتجارة العالمية من تحقيق ممكناتها الاقتصادية عبر نموذج المناطق الحرة.

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