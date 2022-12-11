3500 منفذ للبيع بالقرية العالمية تقدم للزوار خيارات واسعة من هدايا موسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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تقدم القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لضيوفها خيارات متنوعة وواسعة للتسوق، والتي تناسب جميع الأذواق والمناسبات في موسم الأعياد، من خلال ما يزيد على 3.500 منفذ للبيع لمساعدة الضيوف على التخلص من عناء العثور على الهدايا الرائعة، أو المستلزمات الخاصة بالأعياد أو العروض المميزة، وتتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع الأهل والأصدقاء للاستمتاع بموسم الأعياد والاحتفالات.

هدايا بطابع شخصي

يوفر جناح الأمريكتين في القرية العالمية لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء هدية لشخص عزيز عليهم، ويرغبون بإضفاء طابع خاص عليها خيارات متعددة في هذا المجال، إذ يمكن للضيوف إضافة اسم ذلك الشخص على وشاح أنيق، أو تصميم حقيبة سفر فريدة. كما يمكن للمتسوقين الحصول على تمثال شخصي مصمم حسب الطلب؛ مستوحى من صورة لشريك أو صديق أو أحد أفراد الأسرة أو حتى زميل العمل، أو يمكنهم التوجه إلى جناح إيران لنسج صورة في منتهى الروعة لشخص عزيز باستخدام الخيوط.

أزياء وإكسسوارات

تزخر القرية العالمية بمنافذ متنوعة للأزياء والإكسسوارات التي تلبي جميع أذواق عشاق الموضة والإكسسوارات والقطع الفنية الفريدة من نوعها، والتي تضفي على الملابس أناقة ساحرة، بما في ذلك «طريق آسيا»، المكان المثالي للحصول على خيارات لا حصر لها مثل حقائب القش الجميلة المصنوعة في فيتنام وبالي، وجناح لبنان الغني بحقائب اليد النسائية ذات التصميمات الفريدة، والمرصعة بأنواع مختلفة من المعادن والأحجار. وجناح مصر الذي يقدم لضيوفه مجموعات مذهلة من الأقراط والحلي المميزة.

أطقم شاي رائعة

تقدم القرية العالمية لعشاق الشاي خيارات متنوعة لأجمل أطقم الشاي، وذلك في جناح فلسطين الذي يزخر بمختلف أصناف أطقم الشاي النحاسية المصنوعة يدوياً، وكذلك جناح روسيا الذي يعرض أطقم شاي فريدة الصنع، وجناح عُمان الذي يعج بأطقم الشاي التقليدية من مختلف الأحجام. ويقدم جناح الصين تشكيلة من الشاي المجفف على اختلاف أنواعه. وللراغبين في الحصول على أطقم شاي مميزة، يقدم جناح روسيا أيضاً أطقم شاي مصنوعة يدوياً، وذلك من الخزف الذي يعمل على صناعته مباشرة أكثر من خمسة حرفيين متمرسين في هذا الفن، وكل منهم مسؤول عن صناعة أطقم بتصاميم ومواد مختلفة.

الديكور المنزلي

المنزل هو المكان الدافئ الذي يجتمع تحت سقفه الأهل والأصحاب، وإذا كنتم تبحثون عن هدية مناسبة لعشاق الديكور، فاتجهوا إلى جناح إيران حيث ستجدون أجود أنوع السجاد الحريري. وكذلك السجاد المنسوج بجميع الأشكال والألوان في جناح سوريا. ويمكن للمتسوقين الحصول على أصيصات (وعاء النباتات) وطاولات وأكواب فريدة وغير ذلك الكثير في جناح الهند، الذي يغلب على مقتنياته الطابع التراثي والريفي الهندي.

مستلزمات الضيافة

ولمحبي قضاء أوقات ممتعة في استقبال الضيوف وإضافة لمسات ذات ذوق رفيع على المائدة، توفر القرية العالمية خيارات عدة مثل فانيليا مدغشقر من جناح أفريقيا، والأواني الزجاجية ذات التصاميم الجميلة في جناح أوروبا، وأوعية الطاجن التقليدي في جناح المغرب.

جمع المقتنيات

تعد القرية العالمية وجهة مثالية للتسوق لمختلف الأذواق، بمن فيهم هواة جمع التحف والمقتنيات الفريدة والألعاب، الذين سيجدون ضالتهم في جناح اليابان، حيث سيتمكنون من اقتناء مجموعة كبيرة من ألعاب الرسوم المتحركة أو مجسمات ألعاب «فونكو بوبس» المفضلة للصغار والكبار.

مع خيارات الهدايا من جميع أنحاء العالم مع القطع الفريدة والمجموعات المحدودة والحرف اليدوية التي تناسب كل ميزانية، يمكن للضيوف التأكد من جعل هداياهم في موسم الأعياد مميزة للغاية. مع خيارات لا حصر لها في مكان واحد، تجعل القرية العالمية التسوق هذا الموسم سهلاً جداً للجميع.

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