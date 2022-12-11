جمارك دبي تشارك وفداً كورياً تجربتها في تطوير ابتكارات رقمية

المصدر: دبي – البيان

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شاركت جمارك دبي خبراتها المتراكمة في مجال ابتكار خدمات وأنظمة جمركية رقمية، مع وفد من جمارك جمهورية كوريا الجنوبية، كما تناول اللقاء الذي عقد في المقر الرئيسي لجمارك دبي، برامج تقنيات الواقع الافتراضي لصقل مهارات المفتشين والأجهزة المتطورة لكشف الممنوعات والمواد الخطرة، وبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية وتنميتها بما يصب في مصلحة الجانبين.

ورحبت فريدة فاضل المعيني المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) في جمارك دبي بالوفد الزائر، مؤكدة أن جمارك دبي تحرص على نقل تجربتها الجمركية الرائدة إلى الجهات والهيئات الجمركية على مستوى العالم، وذلك في إطار رؤيتها بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً لتسهيل التجارة المشروعة، وقالت نحن سعداء باستقبال وفد جمهورية كوريا، لقد بحثنا توطيد العلاقات الثنائية ودعم المبادلات التجارية، كما تناولت الزيارة استعراض جهود الدائرة في تطوير قطاع التفتيش الجمركي والارتقاء بالأنظمة المقدمة في الخدمات الذكية وأتمتة الإجراءات التي تختصر رحلة المتعامل وتزيد المردود المالي والاستثماري على الأعمال.

واطلع الوفد الزائر على نظام التدقيق اللاحق، وهو النظام المختص بالتدقيق اللاحق على المعاملات الجمركية بعد إنجازها، عن طريق نظام استهداف البيانات الجمركية التي تحمل خطورة بناءً على دراسات تحليلية، وهي بذلك تطبق إطار الالتزام الجمركي الموصى به من منظمة الجمارك العالمية. كما إن تطبيق الأنظمة الجمركية الذكية في التدقيق ساعد على تعزيز مستويات الشفافية في العمليات التجارية، ما يدعم التنمية وزيادة مستويات النمو الاقتصادي عبر ارتفاع قيمة تجارة دبي الخارجية.

من جانبه قدم حسين الفردان مدير أول مركز الابتكار في جمارك دبي ابتكار طائرة الردع الذكية للتفتيش الجمركي الآمن الحاصلة على جائزتين متقدمتين من جوائز منظمة الأفكار البريطانية للعام الحالي وهما جائزة المقيمين لأفضل ابتكار وجائزة المركز الثاني لفكرة العام عن فئة الابتكار، وتتميز طائرة الردع بالعمل بكفاءة ودقة عالية لتفتيش الأماكن الضيقة والخطيرة في المناطق الجوية والبحرية والبرية التي قد تؤثر على سلامة المفتشين.

وعرض خالد العلي مدير أول التعلم والتطوير بمركز التدريب الجمركي في جمارك دبي برنامج التدريب الافتراضي للمفتشين، والذي يوفر محاكاة للواقع الفعلي عبر تقنيات الواقع الافتراضي لتدريب المفتشين بهدف الارتقاء بكفاءتهم في التعرف على المواد الممنوعة والخطرة والمقيدة.

وفي نهاية الاجتماع أشاد مسؤولو الجمارك في جمهورية كوريا بالتطور الذي وصلت إليه جمارك دبي، واستخدامها أحدث الأجهزة والتقنيات الذكية في عملها، وحرصها على الابتكار والإبداع والتطوير المستمر لتسهيل الإجراءات الجمركية ودعم حركة التجارة الدولية وضبط المهربين، مؤكدين أهمية استمرار الاجتماعات التنسيقية لتحقيق أهدافها في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير منظومة العمل الجمركية بين الجانبين.

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