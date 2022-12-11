الإمارات تقود توسّع الاقتصاد الرقمي إقليمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت «إنتريبرينور» أن الاقتصاد الرقمي يشهد توسعاً متزايداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة الإمارات، على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التي يسودها التباطؤ في النمو.

وأوضحت المجلة في تقرير عن حالة الاقتصاد الرقمي في المنطقة في الوقت الراهن أن الإمارات تقود توسع الاقتصاد الرقمي في المنطقة من واقع عدة أرقام، منها على سبيل المثال أن الإمارات تتصدر المنطقة في الاختراق الرقمي، بمعنى انتشار الرقمنة واستخدامها على نطاق واسع في مختلف جوانب الحياة اليومية، حيث تبلغ نسبة الاختراق الرقمي في المنطقة 99.5 %.

وأفاد التقرير أيضاً بأن 58.51 % من استخدام الإنترنت بين سكان الإمارات يجري عبر الهواتف الذكية.

وأضاف التقرير أن دبي وأبوظبي باتتا مركزين عالميين للنشاط الاقتصادي بصفة عامة، والاقتصاد الرقمي بصفة خاصة.

وتضمن التقرير تصريحات أدلى بها سانجاي أوبال، مؤسس «فينبوتس. إيه آي»، وهي منصة لنشر التقنيات المالية «فينتك» بين الشركات، ولها مقران رئيسان في دبي وسنغافورة.

وقال أوبال: «أظهر الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قدراً هائلاً من المرونة في الآونة الأخيرة، ويُعزى ذلك بصفة جزئية إلى الاستثمارات الاستراتيجية التي رصدتها دول المنطقة لتطوير البنية التحتية الرقمية، ولتأسيس نظم بيئية صديقة للشركات الناشئة، ولاستقطاب ودعم المواهب في قطاع الرقمنة».

واستشهد التقرير أيضاً ببيانات وإحصاءات وردت في تقرير آخر أصدره الموقع الشبكي «تشيك أوت. كوم»، من أبرزها أن 82 % من المستهلكين في المنطقة استخدموا تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقات «فينتك» في معاملاتهم المالية على مدار العام الجاري، بالمقارنة مع 76 % في العام الماضي.

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