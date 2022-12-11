الفعاليات تنعش التجزئة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت أسواق التجزئة في دبي، حالة من الزخم الملحوظ، خلال الساعات الماضية، وساعد تحسن الطقس وانتعاش حركة السياحة الداخلية والخارجية، على انتعاش الأسواق، بفضل باقة الفعاليات التي تحتضنها الإمارة.

وأطلقت العديد من سلاسل التجزئة والمراكز التجارية، باقة من الخصومات والعروض التسويقية، لاستغلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، استباقاً لمهرجان دبي للتسوق، الذي ينطلق الخميس المقبل، ويستمر بباقة من العروض والفعاليات الترفيهية المميزة، التي تتواصل على مدار 46 يوماً.

شملت الخصومات باقة كبيرة من السلع والمنتجات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والكهربائية، والمفروشات والملابس والأحذية، كما شملت العديد من الأجهزة الإلكترونية.

وشهدت ملابس الشتاء إقبالاً ملحوظاً من المشترين، مع تواصل درجات الحرارة، وتوقع انخفاض حرارة الطقس الفترة المتبقية من الشهر الجاري، وخلال يناير المقبل.

وتدفقت أعداد كبيرة من الزوار على مراكز التسوق في جميع مناطق الإمارة، فيما وصلت الخصومات حتى 75 %، وسط توقعات بتواصل حالة النشاط وزخم المبيعات حتى نهاية عطلة الأسبوع، غداً الأحد، لا سيما مع حرص المراكز التجارية على تقديم أفضل الخدمات والفعاليات الترفيهية، التي تناسب كافة أفراد الأسرة.

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