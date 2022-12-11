«ميتافيرس» فرصة لرفد اقتصادات الخليج بـ 15 مليار دولار سنوياً

المصدر: (دبي - البيان)

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أشار تقرير صادر مؤخراً عن ستراتيجي& الشرق الأوسط – جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز – إلى أن المساهمة المحتملة لـ«ميتافيرس» في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، منها 3,3 مليارات دولار في الإمارات. ورغم حداثة عهد ميتافيرس، إلا أنه يشهد تغييرات وتطورات متسارعة، مما يتطلب من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي العمل بوتيرة متسارعة لمواكبة هذه التطورات. وقال طوني كرم، الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: تشير تقديراتنا إلى أن ميتافيرس سيسهم إجمالاً بنحو 15 مليار دولار في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2030م، وتشمل هذه التوقعات النمو المحتمل في تقنيات المكونات، والمنصات، والأجهزة، والبرمجيات.

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