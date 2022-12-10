«صناعات المطاط العالمية» تخطط للتوسع في الإمارات

المصدر: عجمان - البيان

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تعتزم شركة صناعات المطاط العالمية التوسع في الإمارات بعد مشاركتها الناجحة في معرض «الخمسة الكبار» - المعرض الدولي للبناء والتشييد في مركز دبي التجاري العالمي الذي أقيم مؤخراً في دبي.

وقال رضوان شيخاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صناعات المطاط العالمية: «تعتبر شركة صناعات المطاط العالمية شركة وطنية في دولة الإمارات ورائدة في السوق في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تعتبر منطقة عجمان موطناً لمنشأة الشركة التصنيعية. في الوقت الحالي، نوفر 56 % من احتياجات المنطقة لعازل المطاط ومجموعة متنوعة من منتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. حققت الشركة مبيعات استثنائية بملايين الدولارات ونجاحاً عالمياً بفضل الصادرات إلى أمريكا وأفريقيا والشرق الأقصى وآسيا وأوروبا».

وتعزز العلامة التجارية جلف أو فلكس، العلامة التجارية الرائدة في عالم صناعة المطاط للعزل الرغوي المرن، مكانة الشركة كشركة رائدة في صناعة الرغوة المصممة. منتجات جلف أو فلكس، التي تأتي في شكل أنابيب وألواح، خالية من الغبار، وخالية من الألياف، وخالية من الكلوروفلوروكربون، ولها احتمال استنفاد الأوزون من الصفر للمنتجات الصديقة للبيئة. وهي عبارة عن عازل مطاطي مرن ذي خلية مغلقة، وهو أيضاً خالٍ من الفورمالديهايد، مع انخفاض المركبات العضوية المتطايرة، ومقاومة عالية للعفن والعفن الفطري.

وأضاف: لطالما كان محور تركيز شركة صناعات المطاط العالمية ذ.م.م للمساعدة في الترويج لعالم صديقاً للبيئة بصورة أكبر، ولهذا السبب تم تصميم منتجات جلف أو فلكس للالتزام بلوائح المباني الخضراء.

الأعمال قائمة منذ أكثر من 20 عاماً. تضمن شركة صناعات المطاط العالمية ذ.م.م أن جميع تخصصاتها، بما في ذلك القنوات المرنة المعزولة وغير المعزولة، والأشرطة اللاصقة والمواد الغروية للتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، ولفائف ألواح العزل المرنة ذات الخلايا المطاطية المغلقة، وألواح العزل المرنة ذات الخلايا المطاطية المغلقة، وأنابيب ولفائف العزل المرنة ذات الخلايا المغلقة المطاطية. مع أنظمة المباني الخضراء الموضوعة في دول مثل الإمارات العربية المتحدة.

ويفخر رضوان شيخاني، بإنجازات العمل في قطاع العزل على نطاق عالمي. حيث قال: «من بداياتنا المتواضعة وصلنا إلى أعلى الدرجات فقط بسبب عملنا الشاق».

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