القرية العالمية تبهر ضيوفها في موسم الأعياد

المصدر: دبي - البيان

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تستقبل القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ضيوفها في موسم الأعياد والعام الجديد على نحو مميز، حيث سيظهر «بابا نويل» وأقزامه الأشقياء الرائعون ليزرعوا البسمة والفرحة في أرجاء المكان من الآن ولغاية 8 يناير.

وسيقابل الضيوف الأقزام الأشقياء أثناء تواجدهم في القرية العالمية في أماكن لا يمكن توقعها، حيث سيسهمون في إضفاء أجواء من الفرح والمرح مع القليل من الفوضى الممتعة، وسيرافقون «بابا نويل» خلال لقاءاته مع الصغار والكبار.

ولا داعي للقلق من هذه الفوضى ومن خروج بعض الأقزام عن السيطرة في القرية العالمية، إذ أعدت الأخيرة العدة باستدعاء كتيبة خاصة من جنود الألعاب المدربين تدريباً عالياً للحفاظ على النظام والتأكد من أن الأقزام ورجال خبز الزنجبيل لا يسببون الكثير من المتاعب للضيوف.

وسيتم تزيين شجرة الأعياد الشهيرة في القرية العالمية، التي يبلغ ارتفاعها 21 متراً، بأضواء متلألئة إضافةً إلى الأقزام التي ستجعل هذه الشجرة أكثر تميزاً. ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية على المكان، جرى إضافة زينة الأعياد على ممشى الاحتفالات ليتمكن الضيوف من التقاط صور تذكارية مثالية، وكذلك الاستمتاع بأجواء الثلوج في حلبة تزلج سنوفست.

وللباحثين عن خيارات مميزة من هدايا الأعياد، تقدّم القرية العالمية مجموعة من الخيارات المثالية في منافذ سوق الأعياد المتميزة بشكلها الذي يشبه كرات زينة الأعياد، والتي تستضيفها إلى جانب أكثر من 3,500 منفذ تسوق هذا الموسم.

كما يمكن للضيوف إعادة شحن طاقاتهم أثناء الاستمتاع بألذ النكهات من خلال ما يزيد على 250 مطعماً ومقهى ومنفذاً للمأكولات الشعبية التي تستضيفها الوجهة هذا الموسم لتجربة عالم أكثر روعة.

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