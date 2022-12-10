«جولدمان ساكس» تنقل مصرفيين كباراً إلى دبي

المصدر: لندن - د ب أ

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تنقل مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية، متعددة الجنسيات، المزيد من كبار المصرفيين المتخصصين في التعامل مع العملاء الأثرياء إلى دبي، فيما تعزز وجودها في الشرق الأوسط، التي أصبحت بشكل متزايد وجهة للأثرياء في العالم.

وذكر متحدث باسم البنك الأمريكي أن تشارلز دير كيندرين انتقل في الأشهر الأخيرة، إلى الإمارة من لندن وانتقل سيمون مارتين من هونغ كونغ في سبتمبر الماضي طبقاً لما ذكرته «بلومبرغ» أمس. وانضم كينديرين إلى الشركة ومقرها نيويورك عام 2019 لتغطية المكاتب التي تدير أموال الأسر الثرية من العاصمة البريطانية، بينما يتعامل مارتن مع العملاء الآسيويين الأثرياء لجولدمان، منذ حوالي عقد من الزمان.

وتضيف تلك الخطوات إلى عدد موظفي «جولدمان» في المنطقة، بعد أن عينت العديد من المستشارين بشأن الثروات لمكتب «دبي»، خلال أواخر عام 2021، بالإضافة إلى مصرفي من بنك سوسيت جنرال إس إيه في يونيو الماضي، لتعزيز عروضها للتمويل الإسلامي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جابريل أراستينجي، رئيس إدارة الثروة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي انضم إلى الشركة من مجموعة «يو.بي.إس.جروب إيه جي» العام الماضي «نواصل بناء فريقنا لتقديم أفضل خدمة للعملاء وتنمية امتيازنا الخاص بإدارة الثروة الخاصة في المنطقة».

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