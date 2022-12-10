افتتاح «إسكوبار» في بالم ويست بيتش بدبي

المصدر: دبي- البيان

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أعلن إسكوبار افتتاح فرعه الأول في الإمارات، في بالم ويست بيتش داخل منتجع راديسون بيتش دبي نخلة جميرا. وقال مارك شحادة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إي سي للضيافة: مع 7 منافذ في لبنان ومنفذ في القاهرة اخترنا دبي لافتتاح فرعنا الجديد إسكوبار، في موقع مميز على جزيرة نخلة جميرا، لتتيح إطلالات على أفق مدينة دبي المذهل. هناك أجواء مفعمة بالحيوية والجاذبية تنتظر أولئك الذين يدخلون أبواب إسكوبار، حيث يتم نقل الضيوف إلى أجواء أمريكا اللاتينية. ويتميز المطعم بالثقافة اللاتينية الأصيلة في جميع أنحاء المكان.

يتميز التصميم الداخلي بخصائص وتصميمات مزخرفة تعرض الفن الإسباني. وعند دخول الضيوف إلى إسكوبار، سيتم الترحيب بهم بمجموعة من الزهور الخضراء والصفراء المورقة، قبل الجلوس في الصالات الأنيقة ومناطق تناول الطعام. سيسعد الضيوف الذين يبحثون عن تجربة في الهواء الطلق بالتراس الخارجي الواسع. ويفتح إسكوبار يومياً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 صباحاً.

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