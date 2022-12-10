غرفة عجمان تبحث التعاون مع دائرة الموارد البشرية

المصدر: عجمان - البيان

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أشاد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، بما توفره القيادة الرشيدة لدعم كوادرها البشرية من المواطنين العاملين في القطاع الخاص عبر برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والذي يوفر منصة اتحادية تهدف إلى رفع مستويات توطين الوظائف في القطاع الخاص وتعزيز مساهمتهم في التنمية الشاملة ونمو أعمال منشآت القطاع الخاص وزيادة تنافسية وجاذبية الاقتصاد الإماراتي.

جاء ذلك خلال لقاء بين غرفة عجمان ودائرة الموارد البشرية في عجمان، بحضور سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان وراشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، لبحث فرص الاستفادة من برنامج نافس وزيادة نسب الخبرات والكوادر الوظيفية المواطنة بتنمية القطاع الخاص.

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