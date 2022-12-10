«أكوا دي بارما» تفتتح متجرها الثاني في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت أكوا دي بارما متجرها الثاني في الإمارات في دبي هيلز مول. ويأتي ليوسع وجود الدار في المنطقة ويمثل خطوة استراتيجية أخرى نحو تعزيز علاقاتها مع العملاء في أسواق الشرق الأوسط.

وتواصل الدار إتمام الأعمال على جدولها الزمني المليء بالافتتاحيات الدولية، وتعزز في الوقت ذاته من تواجد متاجرها في ميلانو وروما وباريس وميامي وقطر، إلى جانب 15 متجراً بالصين و3 في تايوان و1 في سنغافورة و1 في اليابان. ويمكن للعملاء اكتشاف خطوط منتجات أكوا دي بارما الكاملة، من أنواع الكولونيا إلى مجموعة Signatures of the Sun، عبر منصة العطور وحائط الشموع الذي يعرض مجموعة المنتجات المنزلية. ويضم المتجر أداة رقمية مبتكرة لمساعدة العملاء في العثور على العطر المناسب لهم من خلال تجربة تفاعلية وحسية.

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