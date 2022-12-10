الاستمتاع بكأس العالم في «كرافتي فوكس جاستروبوب»

المصدر: دبي - البيان

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يقدم مطعم كرافتي فوكس جاستروبوب (Crafty Fox Gastropub) فرصة مميزة لعشاق كرة القدم لمشاهدة مباريات كأس العالم الفيفا، وسط أجواء مليئة بالحماس مع مجموعة من العروض والخصومات على الأطعمة والمشروبات المتنوعة.

يعد مطعم كرافتي فوكس المكان المثالي لاستضافة الأصدقاء والعائلات، ويقدم لهم مجموعة فاخرة من الوجبات الخفيفة والمقبلات المتنوعة. ويستمتع الضيوف بمشاهدة المباريات عبر 20 شاشة تلفاز موزعة في الداخل وبخيمة الفيفا المخصصة في الهواء الطلق التي تحتوي على شاشتي تلفاز كبيرتين. وهو مفتوح من الساعة 6:30 صباحاً حتى 11:30 مساء يومياً.

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