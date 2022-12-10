غرفة رأس الخيمة تبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع سريلانكا

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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بحث وفد تجاري من سريلانكا، ضمّ عدداً من ممثلي الشركات المتخصصة في تجارة المواد الغذائية والشاي والأنظمة الإلكترونية، برئاسة ناليندا ويجيراثنا القنصل العام لجمهورية سريلانكا، مع محمد مصبح النعيمي رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية سريلانكا.

وخلال الاجتماع الذي حضره يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، النائب الأول لرئيس الغرفة ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وممثلو دائرتي التنمية الاقتصادية، والطيران المدني، وموانئ رأس الخيمة، أكد محمد النعيمي أن الإمارة تزخرُ بالكثير من الفرص الاستثمارية في قطاعات عديدة، داعياً أصحاب الأعمال إلى استكشاف هذه الفرص والاستثمار فيها، وطرح مبادرات لزيادة اللقاءات بين الوفود التجارية، ما من شأنه تسريع أداء قطاعات الأعمال في مختلف أنشطتها التجارية والصناعية والخدمية، كما استعرض كذلك قوة الجذب السياحي الذي تتمتع به رأس الخيمة والترويج لمكانتها المتميزة على خارطة السياحة. وجرى استعراض آفاق التعاون التجاري والاقتصادي فيما بينهما والفرص المتاحة للتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين.

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