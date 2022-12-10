25 % تخفيضات في ذكرى تأسيس سوق دبي الحرة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سوق دبي الحرة إطلاق تخفيضات خاصة تصل إلى 25%، على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات لمدة ثلاثة أيام، من 18 حتى 20 ديسمبر، وذلك بمناسبة احتفال السوق بالذكرى السنوية 39 لتأسيسها.

ويتوافر عرض الخصومات 25%، الذي أصبح مناسبة سنوية ممتعة للتسوق، في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بدءاً من منتصف ليلة 17 ديسمبر، حتى منتصف ليلة 20 ديسمبر.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يحظى عرض التخفيضات في الذكرى السنوية لتأسيس سوق دبي الحرة باهتمام كبير بين أوساط المسافرين وذلك منذ إطلاقه للمرة الأولى في الذكرى السنوية الـ20 لتأسيس السوق، حيث أصبح من أبرز العروض ترقباً، حتى أن الكثير من المسافرين يعمدون إلى حجز رحلاتهم لتتزامن وموعد إطلاقه سنوياً، للاستفادة من التخفيضات القيّمة التي تصل إلى 25%. ومع قرب إسدال الستار على موسم رائع في 2022، يأتي هذا العرض بمثابة تعبير عن شكرنا لعملائنا، الذين يتمتعون بأجواء رائعة في متاجرنا خلال تخفيضات الذكرى السنوية، ومع حلول موسم أعياد الميلاد والعطلات.

عرض

ويسري عرض الخصومات على سلع رئيسية تشمل العطور، ومستحضرات التجميل، وساعات اليد، والإكسسوارات من الحلي، والحلويات، والسلع الجلدية، وتستثنى من العرض بعض المنتجات المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وعلامات مختارة من الأزياء. ويشمل عرض التخفيضات 25% لمدة 3 أيام أيضاً تذاكر سحبي سوق دبي الحرة الشهيرين، «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت». ولتحقيق مزيد من الراحة، أصبح بإمكان المسافرين خلال التخفيضات، الاستفادة من العرض عبر الإنترنت عبر طلب الشراء المسبق قبل 12 ساعة من موعد المغادرة أو الوصول، والذي توفره خدمة سوق دبي الحرة «كليك آند كولكت»، التي تتيح أيضاً استلام السلع المشتراة عبر الإنترنت من نقاط الاستلام المخصصة في السوق. كما تشمل التخفيضات خدمة «التوصيل المنزلي» من السوق المتاحة لسكان الإمارات.

كما ستجري السوق سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» في يوم التأسيس الموافق 20 ديسمبر.

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