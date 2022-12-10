«دو» تحصد جائزتين خلال قمة «تيليكوم ريفيو»

المصدر: دبي - البيان

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حصدت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، جائزتين خلال حفل توزيع جوائز قمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ونالت الشركة جائزة «أفضل ابتكار لشبكات الجيل الخامس 2022» عن حالة الاستخدام المستقبلية لعالم «الميتافرس» المدعومة بتقنية الجيل الخامس في وقت سابق من العام. وتسلم الجائزة نيابةً عن الشركة جاسم العوضي، مدير إدارة تنفيذي بقطاع الخدمات الحكومية وحسابات العملاء الرئيسيين في «دو». كما فازت بجائزة «أفضل مبادرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في آسيا 2022» والتي تسلمها عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول. وكُرِّمت دو بالجائزة لمبادرتها بتقديم عروض لكبار المواطنين حاملي بطاقات «ذخر الوطن» و«بركة الدار» وبطاقات «متقاعد».

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