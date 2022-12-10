اختتام ناجح لمعرض «ميبا» بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتم معرض «ميبا» 2022 فعالياته للدورة التاسعة، محققاً نجاحاً كبيراً وذلك بعد أن شهد مجموعة من الصفقات والإعلانات على مدار الأيام الثلاثة للمعرض، وبما يهدف إلى دفع قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص لتحقيق المزيد من النمو. واستقبل الحدث في هذا العام زواراً وعارضين من أكثر 96 دولة على مدار الأيام الثلاثة، مسجلاً نمواً ملحوظاً بالمقارنة مع الدورة الماضية، مرسخاً بذلك مكانته كمنصة دولية لقطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وقال علي النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميبا): نفخر بالنجاح الكبير الذي حققته دورة هذا العام من المعرض، ويسعدنا تنظيم هذا الحدث الدولي الذي يجمع قادة القطاع لرسم ملامح القطاع.

وأضاف: حقق قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص الدولي نمواً كبيراً خلال العامين الماضيين، في حين أسهمت الأحداث الضخمة بما فيها إكسبو 2020 دبي وكأس العالم بقطر في زيادة الطلب. وعلى مدار الأيام الثلاثة، شهدنا تحولاً صناعياً مع مستويات كبيرة من الابتكار والتقدم التكنولوجي والتحولات الرقمية، إلى جانب العديد من الصفقات الرئيسية والإعلانات الجديدة، والتي تؤكد على مواصلة نمو هذا القطاع.

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