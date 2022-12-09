11.4 مليون سائح في دبي خلال 10 أشهر بنمو 133.6 %

المصدر: دبي - بشار باغ

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استقطبت دبي خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 1.28 مليون زائر دولي، ليرتفع بذلك عدد السياح الدوليين الذين استقبلتهم الإمارة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري إلى 11.4 مليون سائح دولي مقابل نحو 4.88 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 133.6%، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة.

وأظهرت البيانات أن مؤشرات القطاع الفندقي الرئيسية التي تشمل كلاً من عدد الغرف الفندقية، والليالي المحجوزة، ومعدل السعر اليومي، ومتوسط العائد على الغرفة، قد تجاوزت مستويات ما قبل «الجائحة».

وتصدرت الهند الأسواق المصدرة للزوّار الدوليين إلى دبي، خلال الفترة بين يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، مسجلة أكثر 1.4 مليون سائح، تلتها سلطنة عُمان بـ 1.1 مليون زائر، وبلغ إجمالي عدد الزوّار من السوق السعودية نحو 993 ألف زائر ومن المملكة المتحدة 812 ألف زائر.

وحلّت روسيا في المركز الخامس مسجلة نحو 548 ألف زائر، تلتها الولايات المتحدة بنحو 440 ألف زائر، ثم ألمانيا بنحو 310 آلاف زائر، وباكستان 304 آلاف زائر، تلتها فرنسا بنحو 301 ألف زائر.

ووفقاً لبيانات الدائرة بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية أكتوبر 2022 أكثر من 144.7 ألف غرفة فندقية ضمن 790 منشأة فندقية مقابل 134.4 ألف غرفة فندقية ضمن 736 منشأة في نهاية أكتوبر 2021 وبلغ متوسط الإشغال الفندقي في المنشآت الفندقية بدبي 71%، مقابل 64% في الفترة ذاتها من 2021.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة فئة «5 نجوم» على 34% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 49 ألف غرفة فندقية ضمن 148 منشأة فندقية تلتها الغرف الفندقية فئة 4 نجوم بنحو 29% مسجلة نحو 42 ألف غرفة فندقية ضمن 187 منشأة.

وبلغت حصة الفنادق المصنفة بين «3 نجوم» و«نجمة واحدة» ما يقارب 19% من إجمالي حجم السوق الفندقية بسعة جاوزت 27.8 ألف غرفة فندقية ضمن 262 منشأة فندقية فيما تجاوز عدد الشقق الفندقية 25.7 ألف شقة ضمن 193 منشأة، لتشكل بذلك 18% من حجم السوق الفندقية.

وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022 نحو 4 ليالٍ فندقية مقارنة بنحو 4.6 ليالٍ في الفترة ذاتها من عام 2021، فيما بلغ عدد الليالي (الغرف المحجوزة) إلى نحو 30.4 مليون ليلة مبيت مقابل 24.7 مليون ليلة مبيت في الفترة المقابلة بنمو 23%.

وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 506 دراهم مقارنة مع 384 درهماً في الفترة المقابلة، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو362 درهماً، مقابل 245 درهماً.

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