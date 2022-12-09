فنادق الإمارات تجذب مشجعي المونديال

المصدر: دبي - البيان

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ارتفع الطلب على الغرف الفندقية في الإمارات خلال فعاليات الحدث الدولي كأس العالم في قطر، حيث إن هناك طلباً كبيراً من قبل الجماهير على الإقامة في الإمارات، وشهد عدد من الفنادق تزايداً في وتيرة الحجوزات ضمن موسم الذروة السياحية المليء بالفعاليات، وجذبت العديد من الفنادق في الإمارات أكبر حصة ممكنة من جماهير المونديال من خلال تقديم خدمات جيدة إضافة إلى رفاهيتها.

وأكد عدد من مديري الفنادق أن الحدث خلق تأثيرات إيجابية على قطاع السياحة في الدولة بشكل عام، وذلك لأسباب عدة أهمها السمعة العالمية الممتازة والخيارات المتنوعة، حيث إن الإمارات هي الوجهة الأقرب إلى قطر، وتتمتع ببنية تحتية ممتازة، وساهم ذلك في انتعاش الموسم السياحي خلال تلك الفترة، لأن عدداً كبيراً من المشجعين يمكثون في الإمارات.

تميز

وقال فادي عماش، المدير العام في فندق جراند ميلينيوم الوحدة أبوظبي: تتميز الإمارات باقتصاد قوي وقطاع ضيافة جاذب يقدم أرقى الخدمات للسياح والقاطنين، ونتوقع أن يزيد الإقبال على فنادق أبوظبي والإمارات بمناسبة كأس العالم لقضاء عطلات متميزة، والاستفادة من المرافق الراقية والخدمات المتكاملة التي يقدمها قطاع الضيافة لتلبية احتياجات رجال الأعمال والسياح على حد سواء.

وأضاف: «يتميز جراند ميلينيوم الوحدة بتوفيره تجربة إقامة متميزة لزوار وسكان أبوظبي وفقا لأرقى معايير الرفاهية. ويتمتع الفندق الذي يعد من أكبر فنادق العاصمة والمتصل مباشرة بالوحدة مول، بموقعه الفريد في قلب المدينة على مقربة من مناطق الجذب المحلية بما يشمل الشواطئ الرملية الساحرة، ومتحف اللوفر أبوظبي، وجامع الشيخ زايد الكبير وغيرها». وهذه المناطق يحبها كثيرا مشجعي كأس العالم.

كما أكد فادي عماش على توفير اقامة مميزة لجميع الضيوف من رجال الاعمال والعائلات والأفراد حيث يوفر الفندق باقات حصرية للضيوف بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022، تتضمن قائمة طعام خاصة بكأس العالم، وفرصة الفوز بجوائز قيّمة في بورترز الذي يعتبر من أفضل الاماكن في ابوظبي للقاء الأصدقاء في أجواء مريحة.

وأضاف مطعم ليالي شهرزاد مفهوماً متميزاً يحمل الزوار إلى رحلة فريدة في كأس العالم ويتضمن شاشات داخلية وخارجية كبرى تعرض مباريات كأس العالم ويوفر قائمة فريدة تمثل احتفالية لجميع الحواس.

إقبال

من جهتها، كشفت ماريا سيلفا، مديرة العمليات في فندق كوبثورن ليك فيو: «يسعدنا أن نعلن عن أننا وصلنا إلى نسبة إشغال بنسبة 100٪ خلال عطلات اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ونتوقع نفس الشيء مع إقبال كبير لمشجعي كأس العالم نحن نتوقع ضيوفاً من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك السعودية وعمان وقطر وكذلك الدول الأوروبية، بالإضافة إلى السكان المحليين.

وأشارت ماريا سيلفا، الى أن فندق كوبثورن ليك فيو يقدم مجموعة رائعة من الأحداث الاحتفالية بما في ذلك حفلة سترة عيد الميلاد ووجبات البرانش ذات الطابع الخاص لعيد الميلاد حيث يحرص السياح على التوافد للدولة.

حضور

بدوره، قال جلين نوبز المدير العام لفندق ميلينيوم بلايس برشا هايتس: تعتبر فترة كاس العالم فترة أكثر ازدحاماً في دبي لقطاع المأكولات بحضور قوي للمشجعين والسياح من كل أنحاء العالم وتصادف أعياد الميلاد، فإن معظم الناس يفضلون قضاء الوقت مع العائلة، لذلك نشهد ارتفاعاً في حجوزات الغرف، ما زلنا نتوقع إشغال الغرف بكامل طاقتها، كالمعتاد، خلال العام الجديد. كذلك سنحتفل بليلة رأس السنة الجديدة مع عروض الألعاب النارية التي ستنطلق حول الفندق، ونحن محظوظون لأن نمتلك بعضاً من المناظر البانورامية الرائعة من التراس الموجود على السطح في مطعم توينتي ناين لاونج، مقترنةً ببعض الأطعمة الرائعة مثل المأكولات البحرية الطازجة والحلويات المذهلة.

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