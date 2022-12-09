9.1 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.1 مليارات درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 2652 مبايعة بقيمة 6.89 مليارات درهم، منها 419 مبايعة للأراضي بقيمة 2.24 مليار درهم و2233 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.64 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 266 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تليها مبايعة بقيمة 64 مليون درهم في منطقة جزر العالم تليها مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 200 مبايعة بقيمة 622 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 79 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة جميرا الثانية.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 441 مبايعة بقيمة 558 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 189 مبايعة بقيمة 603 ملايين درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 172 مبايعة بقيمة 272 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.75 مليار درهم منها 79 رهنا لأراض بقيمة 696.37 مليون درهم و326 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.05 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأول بقيمة 360 مليون درهم وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 143 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 129 هبة بقيمة 500.38 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 249 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 54 مليون درهم.



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