1.2مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 408 مبايعات بقيمة 947.21 مليون درهم، منها 43 مبايعة للأراضي بقيمة 166.06 مليون درهم و365 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.15 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جبل علي الأولى.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 46 مليون درهم وثالثة في منطقة منخول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة جميرا الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة وأخيرا مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 232.19 مليون درهم منها 8 رهون لأراض بقيمة 9.85 مليون درهم و59 رهنا لفلل وشقق بقيمة 222.34 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 85 مليون درهم وأخرى في منطقة هور العنز بقيمة 47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 16 هبة بقيمة 50 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 25 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم .

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