مشروع مشترك بين "&e المؤسسات" و"بيسبين جلوبال" في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان

المصدر: وام

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أعلنت e& المؤسسات التابعة لمجموعة e& اليوم عن توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك مع "بيسبين جلوبال - Bespin Global"، الشركة الرائدة عالمياً في حلول وإدارة الحوسبة السحابية، تحت اسم Bespin Global MEA كإحدى شركات e& المؤسسات، لتوفير خدمات رقمية مبتكرة وحلول سحابية (أو ما يعرف بـ Cloud services)، للعملاء في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، بما يتماشى مع الطموح الاستراتيجي لمجموعة e& في توسيع نطاق e& المؤسسات وتعزيز قدراتها بهدف دعم التحول الرقمي في المنطقة.

وتمتلك e& المؤسسات بموجب هذا التعاون 65 في المائة من المشروع المشترك، يقابلها 35 في المائة مملوكة من قبل شركة "بيسبين جلوبال".

وتساهم كل من الشركتين بتقديم كل الخدمات والحلول السحابية التي توفرانها حالياً في أسواق المنطقة، إلى جانب الخدمات المتخصصة ذات الصلة لتكون جزءاً من المشروع المشترك.

وتستثمر e& المؤسسات في الشركة الأم "بيسبين جلوبال - Bespin Global"، بمبلغ 60 مليون دولار، إضافة إلى الانضمام إلى مجلس إدارتها، بجانب حفاظها على خيار استثمار 60 مليون دولار أخرى بالتقييم نفسه خلال فترة 18 شهرًا من إتمام الصفقة، وتساهم الشركتان بموجب الاتفاقية في نمو رأس المال في المشروع المشترك.

ويتيح المشروع المشترك توظيف قدرات كلا الجانبين، بما في ذلك الانتشار القوي لشركة e& المؤسسات في المنطقة ومحفظتها الواسعة من الحلول التي تساهم في التحول الرقمي، بينما توفر "بيسبين جلوبال - Bespin Global" في الوقت نفسه المهارات المتخصصة التي طورتها في مجال الحلول السحابية، عبر نقل البيانات إلى السحابة، والعمليات المرتبطة بتقنية السحابة، إلى جانب تطوير التطبيقات المبنية على هذه التقنية، وتحسينها وتيسير الخدمات المالية الخاصة بها، مما يوفر حلول سحابية متكاملة لدعم المؤسسات في رحلة التحول الرقمي.

وتستثمر e& المؤسسات أيضاً بموجب هذه الشراكة في شركة "بيسبين جلوبال هولدنج – Bespin Global Holding"، التي تعد من أسرع مزودي الخدمات المدارة عبر السحابة نموًا في العالم، وتخدم أكثر من 1700 عميل عبر مواقعها في كوريا الجنوبية والصين واليابان وسنغافورة وفيتنام وإندونيسيا والولايات المتحدة، وقد حصلت على تصنيف "Visionary " للشركات ذات الرؤية الابتكارية وفقاً لشركة Gartner Magic Quadrant (MQ) لفئة خدمات تحويل تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة ، ولديها أكثر من 1000 خبير في الحلول السحابية معتمدين من قبل Amazon Web Services و Microsoft Azure و Google Cloud ومنصات سحابية أخرى . ويبلغ إجمالي الالتزامات الاستثمارية والمستقبلية المعلن عنها اليوم أكثر من 100 مليون دولار.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لـ"&e المؤسسات": "تعمل &e المؤسسات دائماً بشكل وثيق مع العملاء لزيادة قدراتهم الرقمية وتطويرها من خلال تصميم وتنفيذ الحلول الرقمية الشاملة والذكية ذات التأثير الإيجابي على العملاء. ويعد المشروع المشترك مع" بيسبين جلوبال - Bespin Global" جزءاً من جهودنا المستمرة لزيادة حجم حلولنا السحابية، وتوسيع نطاق عروضنا، ومواصلة التزامنا بأن نكون شريكاً موثوقاً للجهات الحكومية والمؤسسات في دولة الإمارات".

من جانبه قال جون هانجولي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة " بيسبين جلوبال - Bespin Global": "نعتز بهذه الشراكة مع e& المؤسسات في أسواق الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان، التي تسرع وتيرة التحول الرقمي لعملائنا من المؤسسات، ويرتكز المشروع المشترك بين الشركتين، على الاستفادة من القدرات التي تساعد في بناء مستقبل الأعمال القائمة على الحلول السحابية. ونرحب بـمجموعة e& كمستثمر في"بيسبين جلوبال- Bespin Global" ونقدر ثقة المجموعة في استراتيجيتنا وعملياتنا، ونتطلع إلى تسريع خطة النمو لدينا، وتوسيع أعمالنا، وتعزيز العوائد الربحية على مستوى العالم".

من جهته قال ميغيل فيلالونجا، الرئيس التنفيذي لشركة e& enterprise cloud: " تعزز هذه الشراكة مع " بيسبين جلوبال - Bespin Global" من قدرات شركة e& المؤسسات لتقديم مجموعة مميزة من الخدمات السحابية بناءً على احتياجات العملاء، بما في ذلك الاستشارات السحابية وخدمات نقل البيانات إلى السحابة، والخدمات المدارة. ويسهم ذلك في توفير عدد كبير من الفرص في مجال الحلول السحابية، لما في نشرها من أهمية محورية في المرحلة الراهنة للعديد من المشاريع في القطاعين العام والخاص. وتتمتع e& المؤسسات بقاعدة واسعة من العملاء في مختلف القطاعات، لا سيما الجهات الحكومية والمؤسسات الكبيرة التي تعمل على دفع عجلة التحول الرقمي، لذا من الضروري الاستفادة من أفضل القدرات لتلبية احتياجات العملاء والاستفادة من فرص النمو".

من ناحيته قال مطيه شاغليل، الرئيس التنفيذي لشركة Bespin Global MEA: "يجمع هذا المشروع المشترك بين التقنيات والخدمات والحلول السحابية المتكاملة للشركتين، بما يسهم في تعزيز انتشارنا وتسريع تبني التحول الرقمي واعتماد الحلول السحابية عبر منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وباكستان. يعمل الموظفون لدينا بحماس من أجل تنفيذ خطوات المشروع، كما ونرحب بزملائنا الجدد في ظل هذا المشروع المشترك. ونؤكد التزامنا بجعل شركتنا ليس فقط أفضل شريك في مجال التقنيات والحلول السحابية لعملائنا، ولكن أيضاً كأفضل بيئة عمل لخبراء الحلول السحابية. ومن خلال المشروع المشترك والدعم لشركةe& المؤسسات، ننشئ تجربة عملاء أكثر كفاءة، ونطور أهداف أعمالنا لتمكين المؤسسات والمواهب في المنطقة لتحقيق أهدافها والحصول على المزايا التجارية المتوفرة عبر لانتقال للحلول السحابية."

ومن المتوقع أن يزداد نمو الحلول السحابية مع الاعتماد المتزايد على تقنيات إنترنت الأشياء، والحوسبة المتطورة، وشبكة الجيل الخامس 5G، والتحليلات في الوقت ذاته الذي يتم فيه تمكينها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ومن خلال هذا المشروع المشترك، يمكن لشركة e& المؤسسات الاستفادة من قدرات Bespin Global MEA لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات السحابية.

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