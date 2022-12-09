«دبي للتسوق» 46 يوماً من الفرح

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق الخميس المقبل فعاليات الدورة 28 لمهرجان دبي للتسوق بأجندة استثنائية حافلة على مدى 46 يوماً وحتى 29 يناير المقبل لتهدي سكان دبي وزوارها من داخل الدولة وأنحاء العالم، باقة من فعاليات الترفيه والفرح وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة والجوائز القيّمة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.

ومع باقة من الفعاليات يعزز المهرجان مكانة دبي وجهة مفضلة عالمياً للزيارة كما يسهم في تشجيع السياحة الداخلية. وسيقدم سوق السيف في منطقة خور دبي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في المرقبات المؤقتين أفضل تجارب التسوق في الهواء الطلق، بينما تزخر أجندة الفعاليات بالعديد من الحفلات الغنائية التي يحييها أشهر الفنانين العرب والعالميين.

وسيستمتع المواطنون والمقيمون والزوار بتجربة أحد أفضل احتفالات السنة الجديدة في العالم، بالإضافة إلى فرص خوض تجارب متنوعة من أبرزها المأكولات الفريدة والسحوبات الضخمة والعروض القيمة التي توفرها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وكذلك حضور الحفلات الموسيقية والعروض الحية لنجوم الفن من المنطقة والعالم، إلى جانب حضور فعاليات وأنشطة متنوعة في أهم مراكز التسوق والأسواق الخارجية والمهرجانات والوجهات المطلة على الشاطئ. وتعود عروض الألعاب النارية المفضلة للجميع ضمن المهرجان إضافة إلى عروض «الدرون» الضوئية المذهلة. ونظراً لشعبيتها الكبيرة في فعاليات المهرجان، تعود فعالية «نغمات دبي» أيضاً، حيث تقدم 10 أيام من الموسيقى والترفيه مع عروض حية لبعض المواهب المحلية الأكثر شهرة في المنطقة.

ولأول مرة في المهرجان، يُقام مهرجان كور يونيتي للتخييم في حتا، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي خلال العطلة الأسبوعية في أجواء مليئة بالمرح والمغامرة والنشاط.

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