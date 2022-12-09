31.2 مليار درهم سيولة قياسية للأسهم

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قياسية تجاوزت 31.2 مليار درهم أمس بعد تنفيذ صفقات كبيرة على أسهم «ألفا ظبي القابضة» و«الصير مارين» و«ملتيبلاي»، بقيمة 29.7 مليار درهم.وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 31.01 مليار درهم في سوق أبوظبي و277.6 مليون درهم في دبي بعد تداول 1.97 مليار سهم عبر 17.7 ألف صفقة.

وشهد سهم «ألفا ظبي القابضة» تنفيذ 11 صفقة على عدد مليار سهم بـ 26.5 مليار درهم وتم تنفيذ 6 صفقات على «ملتيبلاي» لعدد 560 مليون سهم بـ 2.78 مليار درهم وصفقة على «الصير مارين» لعدد 50 مليون سهم بقيمة 475 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند 10237.2 نقطة فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 10273.7 نقطة ووصل مؤشر سوق دبي إلى 3314.44 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الياه سات» 1.85% و«أبوظبي التجاري» 1.22% و«دانة غاز» 1.11% و«ألفا ظبي» 0.82%. (أبوظبي - وام)

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