يونيفرسال للصناعات الورقية تستثمر 55 مليوناً في رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام )

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أعلنت شركة يونيفرسال للصناعات الورقية العاملة بمجال إنتاج صناديق التعبئة والتغليف المصنوعة من الورق المقوى في الإمارات، التي تتخذ من مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مقراً لها، عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية باستثمار يصل إلى 55 مليون درهم.

وتخطط الشركة من خلال هذه التوسعة إلى رفع القدرة الإنتاجية لثلاثة أضعاف طاقتها الحالية بما يعادل 100 ألف طن سنوياً.

وتأسست الشركة في «راكز» عام 2014، وتباشر حالياً عملياتها في منشأة بمنطقة الغيل الصناعية، ومن المتوقع استكمال إنشاء الوحدة الصناعية الجديدة على مساحة 375 ألف قدم مربعة عام 2023. وتهدف الشركة إلى زيادة عدد العاملين لديها بمقدار 300 موظف.

وقال أرسلان بيراني، العضو المنتدب للشركة: لن تقتصر هذه التوسعة على زيادة حصتنا باسواق الإمارات ودول مجلس التعاون، بل سيمتد مداها ليشمل استهداف أسواق عالمية استراتيجية جديدة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: يسرنا أن نشهد إنجازات شركة يونيفرسال التي تتخذ من «راكز» موطناً لعملياتها ومقراً لتوسعة نطاق أعمالها عالمياً، وأن يكون لنا دور يسهم في دفع الشركة نحو النمو والتطوير، وتعد يونيفرسال للصناعات الورقية نموذجاً للشركات الناجحة برأس الخيمة التي تتمتع ببيئة أعمال تتميز بالفعالية من حيث التكلفة.

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