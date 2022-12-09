منح حمدان بن راشد جائزة الشخصية الريادية

المصدر: دبي - البيان

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شهد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز، حفل تكريم الفائزين بجائزة «التميز والإبداع الهندسي» الذي أقيم في مقر ندوة الثقافة والعلوم، وتسلّم جائزة الشخصية الريادية تقديراً للمغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لإنجازات ومآثر الفقيد، رحمه الله.



حضر حفل تكريم الجائزة في دورتها الأولى المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، والمهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ولجنة التحكيم وعدد من كبار المسؤولين والعاملين في المجالات الهندسية على المستويين الفردي والمؤسسي من القطاعين الحكومي والخاص. كما حضرها المشاركون في الجائزة من أفراد وممثلي الشركات، والجهات الداعمة التي تتضمن دبي الجنوب، ومؤسسة تنظيم وتراخيص المباني التابعة لبلدية دبي، جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا، ومجلة جلفكونستركشن، ومجلة كونستركشن بزنس نيوز الشرق الأوسط، فضلاً عن وسائل الإعلام المختلفة.



وأثنى المهندس عبد الله يوسف آل علي، رئيس جمعية المهندسين بالإمارات، في كلمته، على مجهودات الفقيد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المُتميِّز، لدعمه وتشجيعه للجائزة، مشيراً إلى أن هذا الدعم الذي نبع عن بصيرة قيادية، سيسهم في نشر ثقافة التميز ويعزز من الريادة الإماراتية في القطاع الهندسي. وأكد أن جائزة التميز والإبداع الهندسي التي جاء إطلاقها بناءً على توجيهات من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، عندما استقبل وفد الجمعية في العام 2018، تهدف إلى مواكبة التطور في المجال الهندسي، وتعزيز ثقافة الإبداع والمبدعين، وتكريمهم والأخذ بيدهم، وفتحِ باب الفرص أمامهم، حتى يسهموا في تحقيق الريادة والتميز في المجالات الهندسية، استكمالاً لبناء الهرم التنموي الذي تشهده الدولة وبنسق متصاعد لا يتوقف.



من جانبه قال المهندس رشاد بوخش، رئيس اللجنة العليا لجائزة التميز والإبداع الهندسي: إن الجمعية بذلت منذ انطلاقها جهوداً كبيرة، حيث عملت على وضع خارطة طريق واضحة المعالم تضمنت عقد الاجتماعات، وتشكيل لجنة عليا أوضحت الأهداف ووضعت الفئات، بالإضافة إلى اختيار لجنة تحكيم مستقلة، يتمتع أعضاؤها بالمعرفة والخبرة في مختلف المجالات الهندسية، وفقاً لمنظور الكفاءة والقدرة.



وتفضل بعدها الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز ويرافقه المهندس عبد الله يوسف آل علي بتكريم الجهات والشخصيات الفائزة بفئات الجائزة وهي الجوائز لفئات الشخصيات الاعتبارية وتمثلها المكاتب الهندسية والمؤسسات والشركات والدوائر وفئة الجوائز الفردية التي تستهدف الأفراد المبدعين.



مشاركة واسعة



قال المهندس رشاد بوخش إن تكريم الفئات الفائزة هو ثمرة جهود ومشاركة واسعة من المبدعين في مجالات الهندسة على المستويين المؤسسي والفردي، مشيراً إلى تجاوز عدد المتقدمين في فئات الجائزة الثماني لما يربو على 333 من المواطنين والمقيمين.

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