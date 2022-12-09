«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يوفر 5 منصات لترسيخ ثقافة التغيير

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم «مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)»، فعاليات النسخة السادسة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال»، تحت شعار «حيث ننتمي»، وسيجمع المهرجان نخبة من قادة الفكر وصناع التغيير ورواد الأعمال والمستثمرين، عبر منصات مخصصة تغطي مجالات مختلفة لتناسب جميع الاهتمامات. ويخصّص المهرجان في نسخة هذا العام 5 منصات تمثّل الركائز الأساسية التي يقوم عليها عالم ريادة الأعمال، حيث تستضيف عدداً من الجلسات النقاشية الملهمة وتوفر فرصة فريدة للتواصل وبناء العلاقات على مدار يومين.

وقالت نجلاء المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): بذلنا قدرًا كبيرًا من الجهد هذا العام لتوفير منصات مختلفة للحضور والمشاركين، بهدف تعزيز شعورهم بالانتماء لمجتمعات الأعمال وتعزيز الروابط بينهم وبين شركائنا الذين يقدمون خدماتهم وخبراتهم عبر المنصات الخمس.

- منصة التأثير: تستضيف «منصة التأثير»، المنطقة الأولى في المهرجان، مجموعة من أكثر المتحدثين شهرة وتأثيراً لمشاركة الزوار قصصهم وخبراتهم في هذا المجال.

- منصة الإبداع: تحتفي هذه المنصة بروح الإبداع، وتوفر من خلال الموسيقى والفنون والعروض وغيرها من أشكال التعبير الإبداعي، مساحة لكل الشغوفين بالفن والخيال.

- منصة التكنولوجيا: تشهد جلسات نقاشية تركز على الابتكار والتعريف بأبرز التقنيات الناشئة، حيث يقدمها عدد من كبار المستثمرين ومؤسسي الشركات وقادة منظومة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

- منصة جودة الحياة: تساعد رواد الأعمال على تعلم كيفية بلوغ أعلى مستويات الأداء والتغلب على كل ما يحد من التطور، وتعزيز النمو على المستويين الشخصي والمهني.

- منصة المجتمع: تجمع مؤسسي الشركات المحلية الرائدة، بدءاً من شركات الأغذية والمشروبات ومتاجر البيع بالتجزئة، ووصولاً إلى مؤسسات الصحة البدنية والعقلية.

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